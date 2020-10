En Bolivia se anula orden de detención contra Evo Morales

La Justicia boliviana anuló la orden de detención contra el ex mandatario izquierdista Evo Morales por supuestos delitos de terrorismo, una semana después de la elección de su delfín Luis Arce como nuevo presidente, informó este lunes el juez Jorge Quino.

La orden de arresto contra el ex mandatario exiliado en Argentina fue levantada porque “se vulneraron sus derechos, básicamente el derecho a la defensa, debido a que no se citó debidamente al ex presidente”, dijo Quino, presidente del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, al canal Unitel.

El Tribunal Constitucional debe revisar en los próximos días el fallo, dictado por el juez Román Castro, pero parece improbable que lo anule. La Fiscalía había imputado a Morales el 6 de julio por supuestos delitos de terrorismo y su financiamiento, y solicitó una vez más su detención preventiva.

Una primera orden de arresto por sedición y terrorismo había sido dictada en diciembre contra Morales (2006-2019), luego de que renunciara a la presidencia el 10 de noviembre en medio de una convulsión social y acusaciones de fraude electoral. La Fiscalía había abierto además otra causa a Morales por supuesto fraude en las elecciones de octubre del 2019, en las que ganó la reelección a un cuarto mandato, y que luego fueron anuladas tras denuncias de irregularidades. No hubo avances en este caso en la Justicia

NO ESTARÁ EN EL GOBIERNO. Morales, de 60 años, descartó el lunes cualquier participación en el gobierno de su delfín Luis Arce y asegura que se dedicará a la actividad sindical y la piscicultura.

El ex mandatario afirmó en una entrevista por Zoom a la AFP que la Confederación Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia será la instancia que decida el día de su retorno. Luis Arce debe tomar posesión del cargo el domingo 8 de noviembre. AFP