Empresas bajo la lupa por licitación son mayores proveedoras en crisis

Las empresas adjudicadas, que son Eurotec SA (por valor de G. 37.268 millones) e Insumos Médicos SA (por G. 47.952 millones), son a su vez las principales proveedoras del sector público en el contexto de las adquisiciones realizadas por la crisis del nuevo coronavirus, conforme a las estadísticas que figuran en la página web de la DNCP. Los representantes legales de ambas empresas son hermanos.

En el caso de Insumos Médicos SA, también resultó adjudicada en el proceso que llevó adelante la Policía Nacional a través del Ministerio del Interior (ID 382.200), para la compra de medicamentos, reactivos e insumos a beneficio del Hospital Rigoberto Caballero, por un valor de más de G. 600 millones.

Entre ambas firmas, acumulan un total de más de G. 85.000 millones (equivalentes a USD 13 millones con el tipo de cambio actual), sumando las últimas adjudicaciones.

SOSPECHOSA. Contrataciones tiene bajo la lupa el proceso llevado a cabo por Salud Pública debido a que hubo aspectos que llamaron la atención. Las empresas adjudicadas son de una misma familia (los representantes legales identificados son Marcelo Rubén Ferreira y Patricia Beatriz Ferreira), y estas –según denuncias– acabaron cobrando un anticipo de 20% por la operación, pese a que esto no era parte de las condiciones fijadas con anterioridad.

El titular de la DNCP, Pablo Seitz, aseguró que la investigación no implica una suspensión del contrato en este caso en particular, debido a que los insumos adquiridos son vitales en este momento para el país; sin embargo, se evaluarán todas las acciones llevadas a cabo de modo a validar o no lo realizado.

Última Hora intentó contactar con los representantes de Eurotec SA e Imedic SA, pero no respondieron a los llamados a los números de línea baja (que es el mismo para ambas firmas). En horas de la tarde, emitieron un comunicado, señalando que los procesos fueron transparentes y abiertos a todos los interesados en participar. Agregaron que el propio ministro Julio Mazzoleni certificó las compras. También dijeron que los precios están por debajo de los referenciales establecidos por Salud.

La ciudadanía realizó diferentes denuncias sobre compras hechas por distintas entidades en el marco de la crisis sanitaria por Covid-19. Otro caso relevante fue el de la compra de mascarillas realizada por la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac).

Caso Dinac: Saltan nexos de proveedora con otras

Proyectos Global SA, adjudicada para proveer tapabocas que la Dinac compró a casi G. 30.000 cada una, está en el ojo de la tormenta. Según datos que obran en el portal de la DNCP, esta empresa tiene como representante legal a Katherine Tonánez Vera, quien también ocupa el mismo cargo en el consorcio Aerotech, que Proyectos Global compone con otra llamada Intelcan Canadá. Aerotech logró un contrato con la Dinac para asistencia y mantenimiento de equipos aeronáuticos por un monto total de G. 1.895 millones, plurianual, denunciado por un grupo de parlamentarios ante la Fiscalía. En el sitio web de Proyectos Global, figura el teléfono (021) 665-181 y la dirección Quesada 5950, información que en la DNCP está vinculada a otra empresa, A*X SA.