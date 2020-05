Empresa de ex senador quedó fuera en licitación de la ANDE

El Consorcio Arapoty, del ex senador Dionisio Amarilla, quedó descalificado en la licitación para proveer postes de hormigón armado a la Administración Nacional de Electricidad (ANDE), por incumplir con las documentaciones financieras requeridas.

El contrato de la adjudicación actualmente está suspendido por denuncias de supuestas irregularidades y sobrefacturación. El ex congresista liberal, que fue expulsado de la Cámara de Senadores tras verse involucrado en hechos de supuesto enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y corrupción, protestó ante la Dirección Nacional Contrataciones Públicas (DNPC) por la descalificación de su firma.

A mediados de 2019, Amarilla perdió la investidura por un caso de presunto tráfico de influencias al verse salpicado con la empresa Security Service Technology, que prestaba servicios para el Instituto de Previsión Social (IPS).

Además, el ex legislador fue denunciado por corrupción durante su gestión como administrador en la Universidad Nacional de Asunción (UNA). Supuestamente, amasó una gran fortuna y sus bienes no coinciden con sus ingresos y los de su esposa.

requisitos. Según el pliego de bases y condiciones, para el cumplimiento del requisito “capacidad financiera” se solicitaba la presentación de balances correspondientes a los contribuyentes del Iracis y del IRPC, no así el IRP. Sin embargo, el ex congresista liberal Dionisio Amarilla presentó solamente el formulario 104, el cual corresponde a los contribuyentes del IRP, no así las copias de los formularios requeridos.

Se trata de la licitación 369.095 para la adquisición de postes de hormigón por la suma de G. 397.312.220.168, que se encuentra suspendida por pedido del presidente de la ANDE, Luis Villordo, quien solicitó además la apertura de una investigación de oficio a la DNCP, ante las denuncias públicas de supuestas irregularidades y sobrefacturación en la compra.

En total, seis empresas fueron adjudicadas como proveedoras.

Dicha licitación debe ser estudiada hoy en la Cámara de Diputados, por pedido de la diputada Rocío Vallejo, quien solicitó un informe a la ANDE para determinar cómo la entidad estatal establece el precio de referencia de los postes, ya que varía el mismo producto entre un lote y otro.

Ayer, en una conferencia de prensa desde la ANDE, Andrés Ramírez, director de Distribución de la empresa estatal, explicó que los precios varían dependiendo de lugar, de lote, por el flete y otros gastos incluidos en la compra. “El transporte incide mucho, había que tener en cuenta en qué escenario ofreció la empresa oferente, como flete incluido, seguros y otros”, afirmó. Además, resaltó que “no tenemos dudas de que hicimos bien todo, pero pedimos que se investigue para mejor transparencia”.