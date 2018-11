Emoción plena en simultáneo

El Defensores del Chaco será el escenario del juego más importante de la vigésima fecha del Clausura entre Libertad y Olimpia. El clásico blanco y negro llega en un momento determinante del torneo, por lo que será un juego más atractivo de lo normal.

El conjunto franjeado llega como puntero con 40 unidades y el deseo de dar un paso mas que lo acerque al bicampeonato. En frente tendrá al Gumarelo, que acumula 33 puntos e intentará poner freno al avance de su rival para seguir prendido en la lucha por el título.

En lo que respecta a los equipos, el Decano no podrá contar con Richard Sánchez, afectado aún por una molestia muscular. José Leguizamón ocupará su lugar, ingresando Jorge Arias en defensa. En el Guma, Néstor Giménez será el lateral izquierdo, pasando a la derecha Salustiano Candia, lugar dejado por el expulsado Alan Benítez.

“Estoy para dar una manito”

“Yo comencé jugando como volante, para este juego el profe me pidió una ayuda y voy a tratar de hacerlo mejor para el equipo”, indicó José Leguizamón. Sobre el rival, apuntó que a pesar de que se le ganó hace poco en Copa Paraguay, “este será un partido muy diferente,muy difícil”.

La cifra

5 son las victorias seguidas que suma Olimpia (incluyendo la Copa Paraguay)sobre Libertad.

14 goles acumula Óscar Cardozo y es el máximo artillero del torneo. Roque Santa Cruz lleva 9 dianas.

1-0 fue la victoria franjeada en el duelo de la primera rueda, El gol lo marcó Jorge Ortega.

Cerro recibe al necesitado Sportivo Luqueño. El Ciclón debe ganar y esperar traspié de los franjeados.

Cerro Porteño entra en escena tras el parate que tuvo el fin de semana pasado, donde postergó su partido contra Deportivo Santaní, debido a que tuvo cuatro convocados a la Selección que empató 1-1 contra Sudáfrica.

El Ciclón recibe hoy al necesitado Sportivo Luqueño, en la Nueva Olla, desde las 19.50.

El equipo dirigido por Fernando Jubero sigue con la fe de poder dar el golpe en las fechas que restan, para poder superar o dar alcance a Olimpia en la tabla de puntuaciones y forzar al menos una finalísima para definir al campeón del torneo Clausura.

Los azulgranas llegan a este juego con el máximo potencial. Los cuatro seleccionados regresaron sin contusiones y además Santiago Arzamendia cumplió dos fechas de suspensión y reaparecerá en reemplazo de Marcos Acosta Rojas.

Luqueño también tiene altas. Marcos Gamarra y Fabio Escobar, que no jugaron ante Capiatá por acumulación de tarjetas amarillas, están habilitados.

Pedro Sarabia confirmó la reaparición de Gamarra, además Pittoni será titular.

No judicializarán la asamblea

El movimiento Unidad Azulgrana para Cambio, cuya lista fue impugnada por la Comisión Electoral Independiente por no contar con la cantidad requerida de socios proponentes, anunció ayer que no acudirán a la Justicia ordinaria.Con esto, Raúl Zapag, candidato por el oficialismo, tiene vía libre para ser ungido como nuevo presidente del club en las elecciones que se realizarán el próximo 5 de diciembre. Lucio Maldonado, que era el candidato a la presidencia por el sector opositor, realizó ayer una conferencia de prensa, donde anunció el cambio de postura y que no recurrirán a la Justicia. Además dejó en claro que seguirán con las investigaciones para llegar hasta los responsables de las falsificaciones y adulteraciones que sufrió la lista de 18 páginas de socios proponentes. En ese caso, aseguró que no desistirán.

La cifra

46 partidos acumula Santiago Arzamendia en Primera División con Cerro Porteño. Había debutado el 15 de julio de 2015 contra Deportivo Capiatá.

12 partidos suma Cerro sin perder ante Luqueño, en su estadio (8 victorias y 4 empates). El último triunfo auriazul fue el 12 desetiembre de 2009 .