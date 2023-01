Embajador de EEUU se reúne con Efraín y Peña y trazan prioridades

El encuentro se manejó en forma hermética y solo horas antes de la realización fue filtrado, por lo que sorprendió incluso hasta a los del entorno inmediato de ambos presidenciables.

Solo después del encuentro se dio noticia oficialmente por parte de la sede diplomática detalles de lo conversado, que luego fueron ampliados por ambos los candidatos.

“Mantuve reuniones con los candidatos presidenciales Efraín Alegre y Santiago Peña. Hablamos de prioridades y valores compartidos entre EEUU y Paraguay. Consideramos importante seguir apoyando al país fortaleciendo la democracia, el estado de derecho y el comercio bilateral”, señaló el embajador en su cuenta oficial de Twitter.

En relación a lo conversado en la reunión, el presidenciable por la Concertación sostuvo que existe un compromiso de cooperación por parte de los EEUU. “Conversamos sobre el interés común que es el combate a la mafia. Juntos venceremos al crimen organizado y a la corrupción”, señaló también vía Twitter, manteniendo así el tenor de su mensaje de campaña contra Horacio Cartes. Dijo que también abordaron el tema del crimen organizado y “todo lo que significa la corrupción, y ese compromiso que afecta claramente a las instituciones es uno de los temas que hemos hablado. Yo le he expresado nuestra visión de la necesidad de una institucionalidad firme que pueda realmente permitir que nuestro país dé ese gran salto hacia el desarrollo, que significa precisamente un país que transite por el camino de la ley...”, señaló Alegre en entrevista con C9N.

En relación a la falta de seguridad jurídica, Efraín dijo que el propio embajador dio cuenta de ello diciendo que dicha fragilidad jurídica ahuyenta inversiones. “El embajador me decía al respecto que lo que llega a su país es que en Paraguay no hay seguridad jurídica, que llegan noticias, que no son buenas, que se mata a un fiscal, que un ex presidente es parte del crimen organizado, que un vicepresidente está comprometido. Esta serie de hechos hace que perdamos oportunidades laborales y de inversión”, sostuvo.

Visión país. Por su parte, Santiago Peña, en un escueto mensaje también en su cuenta de Twitter, aseguró que la charla con el embajador estadounidense se centró en la necesidad de mayor cooperación. “Conversé con la Embajada sobre mi visión del Paraguay y la importancia de la cooperación entre nuestros países”, señaló.



Hablamos (con Efraín Alegre y Santiago Peña) de prioridades y valores compartidos entre

Marc Ostfield,

embajador de EEUU.



Conversamos sobre el interés común que es el combate a la mafia. Juntos, venceremos al

Efraín Alegre,

candidato a presidente.