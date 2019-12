Ellas marcan la pauta de los mejores discos de 2019

When We Fall Asleep, Where Do We Go?, de Billie Eilish

El gran fenómeno de 2019 fue esta adolescente estadounidense de solo 17 años que revolucionó no solo a sus coetáneos conjugando pop oscuro y susurrado con una estética y mentalidad rompedoras. Su bad boy fue BSO imprescindible de 2019.

Billie Eilish - EFE.jpg Una de las artistas revelaciones del año, que con su corta edad logró posicionarse como una de las mejores de la industria musical.

Norman Fucking Rockwell, de Lana del Rey

Su sexto disco de estudio en solo 7 años, desde el lanzamiento de Born To Die, que sacudió la industria musical es el álbum en el que todas las selecciones de medios especializados coinciden. En él viaja del tormento sentimental a la esperanza y decanta sus esencias de soft rock, elegancia y mitología costera en composiciones etéreas como Fuck it I love you.

lana del rey - reuters.jpg La compositora e intérprete más icónicas y controversiales de la época. Foto: Reuters

MAGDALENE, de FKA twigs

La más singular y audaz de las propuestas de la lista llega firmada por esta inglesa que combinó art pop, electrónica y r&b para canalizar una ruptura sentimental traumática desde una honestidad y fragilidad inquietantes. Brillan joyas como sad day.

Magdalene Con su singular estilo esta inglesa puedo atrapar a miles de seguidores con su álbum Foto: Brooklynvegan.com.

Ghosteen, de Nick Cave & The Bad Seeds

Es meritorio que el decimoséptimo disco de una formación siga siendo tan relevante a nivel global. En él, este ídolo del rock experimental depura el dolor por la muerte accidental de su hijo de 15 años y lo traduce en una elegía ambient bella y extremadamente sensible.

Ghosteen Es el decimoquinto álbum lanzo por el grupo. Foto: YouTube.

Thank You, Next, de Ariana Grande

Segundo año consecutivo que la americana de voz prodigiosa se cuela en la clasificación. Lo hace cada vez menos presta a las concesiones comerciales, con un disco de r&b menos inmediato que Sweetener, pero moderno y ambicioso en su producción aparentemente minimalista y elegante.

ariana grande.jpg Ariana Grande se perfila como una de las gran cantes triunfadoras del 2019. Foto: laopinion.com

Cuz I Love You, de Lizzo

La artista que dinamitó definitivamente el concepto de body shaming (cuerpo avergonzado) con sus más de 100 kilos de peso brilló. Además, por un álbum extenso al que no le sobra nada y que exuda negritud por todos sus poros, merced a la confluencia de rap, funk, soul y r&b. Multinominada a los próximos Grammy, Truth hurts es otra de las canciones de la temporada.

Lizzo Bajo el concepto de body shaming (cuerpo avergonzado), Lizzo su conquistar miles de corazones que lograron posicionarla entre los mejores de la industria musical. Foto: YouTube.

X100PRE, de Bad Bunny

El urbano latino sigue en boga y uno de sus principales impulsores fue el artífice de un disco que se colocó no solo en las listas de lo mejor de 2019, sino de la década que termina. Por si fuera poco, entregó otro trabajo de aplauso, Oasis, facturado junto a J Balvin con temas contagiosos como Qué pretendes.

bad_bunny.jpg Uno de los cantantes latinos más influyentes del momento. Foto: ecuadorwillana.com

Madame X, de Madonna

Cuando más bajas estaban las expectativas, la reina del pop volvió a sorprender con un álbum que sonaba moderno y auténtico sin pretenderlo, que podría haber terminado como un batiburrillo de influencias mundiales, entre reguetón, batuka y reggae, pero en el que el conjunto cobró sentido como búsqueda de libertad creativa.

Madonna.png Con su más de 50 años, Madonna sigue estando presente en el mundo artístico. Foto: @Madonna

IGOR, de Tyler, the Creator

El disco de hip hop del año viene moldeado por un productor tan potente como Rick Rubin, colaborador fundamental de artistas pioneros del género como Run-D.M.C. o Beastie Boys. De su mano el rapero angelino traza su mejor trabajo hasta la fecha, un catálogo de beats distintivos, ganchos de soul y letras en las que la agresividad da paso a la vulnerabilidad.

Igor Foto: El País.

Father of the Bride, de Vampire Weekend

Nominado en categorías como la de mejor álbum y mejor álbum alternativo del año, el retorno a la actividad discográfica del grupo estadounidense tras 6 años de silencio es un trabajo muy extenso, mucho más luminoso y diverso que sus anteriores entregas.

Vampire weekend Nominado entre uno de los álbumes alternativos del año. Foto: Eruce.