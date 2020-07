Elizondo da la derecha al juez Díaz de Vivar

Horacio Elizondo, director de Árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol (APF), en charla con Fútbol a lo Grande por la 1080 AM, afirmó que todas las decisiones del juez fueron correctas.

¿Fue Invasión? Transcurría el minuto 65 cuando el árbitro pitó penal para Olimpia, cuya decisión tuvo un tinte dudoso, pero que para Elizondo fue falta contra Jorge Rojas. Del penal se encargó Alejandro Silva y convirtió el gol. En la acción, se observó a un jugador franjeado invadir el área antes de que el uruguayo patee el balón. Ante tal situación Elizondo explicó: “Los jugadores pueden invadir el área, después vemos si sacan una ventaja o no, en la invasión es así; si no hay una ventaja, no se sanciona nada, no pasa nada”. Dijo que más allá de lo que dice la regla de juego son “directrices” de la FIFA.

La otra polémica. En cuanto a si debió ser roja o no para Richard Ortiz, el ex árbitro manifestó: “El árbitro estuvo correcto. A Richard Ortiz lo salva cuando recoge la pierna, no va con la pierna estirada, la jugada no es 100% roja, es amarilla”. Fue la acción más polémica ya que tuvo reacción generalizada por la influencia en el resultado, ya que él convirtió el empate a los 92’.