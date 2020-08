Electrodomésticos: Se mueve algo solo en fechas especiales

“La percepción es que el repunte no existe. La gente ciertamente se acerca a solicitar un crédito, pero aún el ambiente está resentido, no queremos arriesgar mucho, atendiendo a la incertidumbre de si logrará pagar las cuotas. Trabajamos intensamente en las redes sociales y diferentes promociones, pero no hay circulante, sino solamente para las cosas muy pequeñas, como una plancha para reponer la que se ha quemado; cuando antes lográbamos colocar el combo con la mesa de planchar y otros implementos; pero ahora nada de eso”, sostiene.

En algunos rubros, como el de bicicletas, directamente ni se repuso mercadería, según dice, así que para el Día del Niño se ofertará lo que haya en stock.