Electores del Este dejaron claro mensaje a partidos tradicionales

En su mejor momento Sandra McLeod de Zacarías, siendo de un partido tradicional como el Colorado, logró levantar 40.371 votos en las elecciones municipales del 2015, superando al colorado Juan Carlos Barreto Miranda, quien en 1996 fue electo intendente por 33.000 votos. Javier Zacarías nunca logró superar ese número, sí lo hizo posteriormente su esposa.

Prieto igualmente logró imponer una cómoda mayoría en la Junta Municipal con 6 concejales de su movimiento (Conciencia Democrática).

El otro gran derrotado, sin dudas, es el Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), que totalmente dividido perdió dos escaños en la legislatura. De tres ahora se queda con uno, siendo reelecta María Portillo, hermana del destituido diputado Carlos Portillo. El candidato a intendente azul, Iván Airaldi, apenas obtuvo 4.162 votos.

La dirigencia liberal, al parecer, no acusa recibo, pues en las elecciones del 2015 de 4 bancas perdió uno, ahora de 3 perdió dos; de no rectificar rumbo en las próximas elecciones podría ya no tener representantes en la Junta Municipal. Esta crisis interna liberal fue aprovechada por Prieto para tomar 6 de las 12 bancas.

El diputado colorado Ulises Quintana, quien obtuvo 35.706 votos, menor de lo que Prieto tuvo en mayo del 2019, al parecer tampoco acusó recibo de su situación en particular y del momento que vive su partido en Ciudad del Este.

Es evidente que la dirigencia colorada está dividida y eso se demostró en los números, pues se trabajó más en las candidaturas para concejalía que para el de intendente municipal. Esta situación hizo que 5 colorados fueran electos concejales municipales, perdiendo solo un escaño. La actual Junta está conformada por 6 colorados.

A través de las redes sociales Quintana reconoció su derrota deseando suerte a Prieto. “Hemos tenido un proceso electoral democrático. Somos respetuosos de la voluntad popular. Nuestras felicitaciones al intendente electo y deseos de éxitos en la administración de la ciudad”, refirió el político.

Prieto expresó que se sorprendió por la cantidad de votos que obtuvo en las elecciones del domingo. “Realmente me sorprendió. Cuando yo decía que íbamos a tener 60 mil votos se reían de mí y llegamos a los 80 mil, superando totalmente lo que nosotros estimamos tener al menos en la Intendencia Municipal”, subrayó.

El jefe comunal electo admitió que hay muchas cosas que mejorar en la administración municipal, pero negó sobrefacturación en compras y obras. “Queremos mejorar bastante, vamos a mejorar. No se puede probar ninguna sobrefacturación. Si es que se encontraba yo iba a estar preso y no acá festejando”.

Dijo que desde que se le cambió a Maggi Fariña de la Dirección de la Unidad Operativa de Contrataciones (UOC) “nunca más tuvimos problemas. Es una persona de confianza, a quien aprecio mucho, pero cometió miles de errores en la UOC hasta que tuvimos que cambiarla y se acabaron los errores”.

Prieto aseguró que está pagando por esos “errores” que se cometieron. Adelantó que se viene un cambio profundo en Ciudad del Este.



Cuando decía que íbamos a tener 60 mil votos se reían de mí y llegamos a los 80 mil, superando lo que estimamos.

Miguel Prieto,

intendente de CDE.