El virus sí se transmite por manipular envases, alega médico infectólogo

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) y el Departamento Norteamericano de Agricultura (USDA) han asegurado en un informe, tras analizar evidencia científica, que el virus del Covid-19 no se transmite a las personas a través de los alimentos o de los envases alimenticios y sostienen que las probabilidades de contagio son muy bajas.

Cabe recordar que cuando comenzó la pandemia los expertos recomendaban limpiar y desinfectar la compra después de volver del supermercado. Un año después, esta investigación asegura que el coronavirus no se transmite a través del consumo de alimentos o por tocar los respectivos envases.

La controversia continúa, ya que muchos profesionales alegan que los contagios sí se pueden dar a través de envases o superficies lisas e instan a los ciudadanos a no dejar de lado el proceso de desinfección de manos y de los objetos que se compran y se utilizan.

El médico infectólogo Tomás Mateo Balmelli indicó que hasta el momento las únicas vías demostradas para el contagio del Covid-19 son a través de aerosoles, contacto físico o superficies lisas, e indica que el lavado de manos y desinfección de envases no se deben olvidar y son fundamentales para evitar la propagación del virus.

“El tiempo en que el virus se mantiene en las superficies lisas es variable de acuerdo al material, en el plástico dura más que en el papel y en la madera más tiempo que en el plástico. En las superficies lisas hay que incluir también los metales. Hoy sabemos que la contaminación a través de las superficies lisas u objetos no tiene una alta tasa de transmisibilidad, pero de todos modos no tenemos que dejar el buen hábito de lavado de manos, no solamente para prevenir el Covid, sino también de otros virus respiratorios y de otras bacterias. Si el envase está contaminado o colonizado por una persona que es portadora del Covid en su forma asintomática y uno viene y toca ese recipiente infectado por el SARS-CoV-2 y luego se lleva las manos a la conjuntiva ocular, a la nariz o a la boca es muy posible de que se contagie la persona”, aseveró el profesional.

RELAJAMIENTO

“La situación actual es la peor situación desde que iniciamos la pandemia a nivel nacional, en el año 2020 nosotros vivimos una pandemia bajo restricciones en la actividad de toda índole, no hay que olvidarse de que en los primeros tres meses fueron interdicciones horizontales severas, prácticamente la gente no salía de su casa; luego en los siguientes cuatro meses hasta la finalización de las siguientes fases siempre hubo un tipo de restricción. Hoy creo que el país está viviendo la pandemia en su real dimensión porque la mayoría de las actividades están en marcha y la gente ha perdido un poco la credibilidad en las autoridades y esto hace que las medidas sanitarias se hayan relajado”, sostuvo.

NUEVAS CEPAS

Balmelli comentó de que es probable que nuevas cepas del Brasil hayan ingresado y que son de carga viral más elevada, por lo tanto, tienen más nivel de transmisión. “Cabe la posibilidad de que nuevas cepas amazónicas de Manaos, de Río de Janeiro que tienen mayor nivel de transmisiblidad ya hayan llegado al país por la gran cantidad de paraguayos que visitaron sitios turísticos del vecino país y han vuelto. Llama la atención de que en los últimos diez días ha aumentado en forma importante el número de positivos testeados llegando ayer a un porcentaje de 39%, lo que habla de un alto índice de circulación comunitaria y de transmisión, por lo tanto, es importante volver a concientizar a la gente de que este es el momento de que nos tenemos que cuidar más que nunca y seguir insistiendo con el buen uso del tapabocas, evitar reunirnos o aglomerarnos en lugares cerrados por mucho tiempo y mantener ese distanciamiento de dos metros en lo posible”, aseveró Balmelli.

“En caso de que una persona no pueda realizar actividad física, uno puede reforzar el sistema inmune tomando vitaminas siempre prescritas por un facultativo, como las vitaminas D y C, y otro tipo oligoelemento, como el zinc. Es importante exponerse de forma indirecta a los rayos ultravioletas para que se metabolice la vitamina D”, recomendó.