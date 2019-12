La expresión se hizo célebre cuando fue utilizada por el primer ministro británico Harold Macmillan en un discurso ante una sesión conjunta del parlamento de Sudáfrica, en 1960. Macmillan dijo a los legisladores: “El viento del cambio sopla a través de este continente. Nos guste o no, este incremento de la sensibilidad nacional es una realidad política”.

El viento del cambio señalado por Macmillan presagiaba el fin del colonialismo en el África y la creciente resistencia de la población originaria africana a la opresión y discriminación racial. El discurso causó fuerte disgusto entre los líderes blancos sudafricanos, que en aquel entonces implementaban un estricto régimen de apartheid.

Hoy sopla otro viento del cambio, esta vez global. El viento ya no es el viento metafórico de Macmillan, sino uno más concreto, como lo pueden atestiguar las víctimas de los violentos huracanes y tornados que se repiten cada vez con mayor frecuencia. Y el cambio es el cambio climático, al que se atribuye el creciente número de episodios meteorológicos excepcionales.

Entre científicos, especialistas y políticos no existe consenso unánime respecto al cambio climático. Hay quienes consideran que no existe, otros aceptan que existe, pero opinan que no es causado por el hombre. Y una mayoría que manifiesta que sí existe, y que la principal causa es la emisión de gases de efecto invernadero como el dióxido de carbono y el metano generados por la actividad humana.

Pese a estas discrepancias, nosotros debemos considerar las posibles consecuencias del cambio climático, y cómo mitigarlas para evitar sufrir graves perjuicios. Por un lado, están los eventuales impactos directos: mayores y más frecuentes sequías e inundaciones, altas temperaturas, temporales y otros eventos extremos que afectarán no solo nuestra producción agropecuaria, sino también nuestra generación hidroeléctrica. En el 2019 hemos experimentado todos estos fenómenos y sentido sus secuelas en nuestra economía.

Aunque existe cierto grado de incertidumbre sobre la manera en que estos impactos directos podrían incidir en nuestro desarrollo, hay mayor certeza que vamos a tener que enfrentar situaciones creadas por los impactos indirectos. Estos vienen por el lado de normas, regulaciones, tarifas y otras medidas aplicadas a nivel nacional e internacional con la intención de reducir la emisión de gases de efecto invernadero.

Organismos especializados de las Naciones Unidas están publicando informes cada vez más alarmantes sobre las tendencias climáticas mundiales, y entidades multilaterales y nacionales como el Fondo Monetario Internacional, la Unión Europea y la Reserva Federal de los EE.UU. están expresando su preocupación por el cambio climático y recomendando medidas para mitigarlo. De hecho, uno de los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, ratificados por nuestro país, estipula “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos”.

Tampoco podemos descartar la posibilidad de que lo que hoy es preocupación y alarma se convierta en pánico ante un incremento de eventos climáticos extremos, con consecuencias imprevisibles para nosotros.

Es probable que en la próxima década tengamos que enfrentar situaciones como mayores tarifas y restricciones al uso de combustibles fósiles, y gravámenes sobre nuestros productos basados en su huella de carbono. Esto implicará decisiones que se deberán tomar a corto plazo, una de ellas siendo la modalidad de generación eléctrica necesaria para cubrir nuestros picos de consumo una vez que lleguemos al tope de nuestras contrataciones con las hidroeléctricas binacionales.

Podemos decir hoy, parafraseando a Macmillan, “el viento del cambio climático sopla a través de este mundo. Nos guste o no, este incremento de la sensibilidad climática es una realidad política”.