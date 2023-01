El Vaticano prepara una despedida solemne para Benedicto XVI

La basílica permanecerá abierta durante diez horas hoy, pero este plazo aumentará mañana y el miércoles, pues los fieles podrán pasar ante el cuerpo del papa difunto desde las 07:00 hasta las 19:00 horas (06:00-18:00 GMT).

FUNERAL. El jueves a las 09:30 (08:30 GMT) su sucesor, Francisco, presidirá el funeral en la plaza de San Pedro, ante la presencia de fieles y delegaciones oficiales de Italia y del país natal de Ratzinger, Alemania. Otras autoridades podrán asistir a título personal.

Después, el cuerpo del teólogo será inhumado en la cripta bajo la basílica de San Pedro, donde reposan otros muchos pontífices de la milenaria historia de la Iglesia Católica.

La intención es darle una despedida solemne pero sobria, respetando el expreso deseo del difunto.

PROTOCOLO. En todo caso, este rito funerario ha suscitado un gran interés ya que el Vaticano aún no ha regulado un protocolo a seguir en caso de la muerte de un “papa emérito”, ya que Benedicto XVI fue el primero en renunciar desde tiempos de Gregorio XII, hace seis siglos.

No serán unas exequias pontificias “normales”, de hecho no irán seguidas por un cónclave para elegir un nuevo papa. Entre otras cosas, el cuerpo de Ratzinger no será llevado en procesión por la plaza como se hizo con Juan Pablo II, según el portavoz Matteo Bruni.

Mientras, Ratzinger reposa en una estancia decorada con un Belén y un árbol de Navidad del Monasterio Mater Ecclesia, el lugar en el que falleció en la mañana del sábado, dentro de los muros leoninos, y donde residía retirado desde su histórica e imprevista renuncia.

Todo estará supervisado por Francisco, que este año cumple diez años en el pontificado como sucesor de Benedicto XVI.

El portavoz de la Santa Sede explicó que fue el primero en acudir ante los restos de Ratzinger en el Monasterio Mater Ecclesiae, tras ser informado de su fallecimiento por el secretario personal de este, monseñor Georg Gänswein.

últimas PALABRAS. “Señor te amo” fueron las ultimas palabras pronunciadas por el papa emérito antes de morir, según relató uno de los enfermeros que lo atendían aquella noche.

El enfermero en cuestión así se lo ha relatado al secretario personal de Ratzinger, monseñor Georg Gänswein, según recoge el medio oficial de la Santa Sede, Vatican News.

En torno a las tres de la mañana, seis horas antes de morir Benedicto XV estaba grave pero aún no agonizaba y un enfermero aseguró que le escuchó pronunciar la frase “Señor te amo” en italiano, pues él no habla alemán, de acuerdo con la misma fuente.

“Benedicto XVI, con un hilo de voz, pero en un modo distinguible, dijo en italiano ‘Señor te amo’”. “Yo en ese momento no estaba pero el enfermero me lo contó después. Estas fueron sus últimas palabras comprensibles porque después no volvió a ser capaz de expresarse”, refiere el monseñor alemán, estrecho colaborador del pontífice emérito.

La Santa Sede ha publicado un testamento espiritual que Ratzinger redactó el 29 de agosto de 2006 y en el que, entre otras cosas, pide “de corazón perdón” a quienes haya podido dañar a lo largo de su vida.