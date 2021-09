El Triqui vence aún terminando con 9

Por la fecha 30 de la División Intermedia, Trinidense sorprendió ayer a Resistencia y ganó 1-0. El Triqui jugó con solo nueve jugadores desde el minuto 67. El único tanto del partido fue marcado de cabeza por Óscar Chiquito Giménez, a los 33’. José Ojeda, a los 44’, y Juan Villamayor, a los 67’, fueron expulsados en el Auriazul. Un gol fue anulado a Resi por un discutido offside. Resi continúa como escolta (51) del líder General de JLM (61), que de ganar su cotejo del lunes ante Rubio Ñu, se consagrará anticipadamente campeón. Triqui trepó a 45 puntos y también sueña con el ascenso. Para hoy: Ameliano vs. San Lorenzo (ambos con 43 puntos) y Atyrá (con 40) vs. Independiente con 43 (a las 10:00). Mañana: Iteño (32) vs. Capiatá (30) y Yegros (18) vs. Santaní con 34 (10:00), 2 de Mayo (35) vs. Fernando (41) (14:45) y el lunes, Tacuary (46) vs. Gral. Díaz, con 18 (a las 10:00) y Gral. Caballero JLM (con 61) vs. Rubio Ñu (36), a las 14:45.