El Tribunal de Apelación ratifica prisión para el ex fiscal general

Unas tres horas después de llegar al Tribunal de Apelación el expediente del ex fiscal general Francisco Javier Díaz Verón, los camaristas ya resolvieron confirmar la prisión preventiva.

La resolución fue dictada en forma unánime por los camaristas José Agustín Fernández, Delio Vera y Bibiana Benítez Faría, que ratificaron la resolución del juez Julián López, del pasado viernes.

El abogado defensor Mario Elizeche Baudo había recurrido la resolución del juez López con el argumento de que el juez no analizó el arraigo de Díaz Verón. Además, criticó la resolución porque, supuestamente, usó argumentos falaces para justificar una medida cautelar excepcional para el ex titular del Ministerio Público. Incluso, había señalado la enfermedad de la hija del ex fiscal, a los efectos de que se le concediera el arresto domiciliario para el encausado.

Por su parte, la fiscala Carmen Gubetich de Cattoni, al responder el traslado, pidió que se confirme la resolución del juez, teniendo en cuenta que se trata de un delito tipificado como crimen, que no admite la posibilidad de las medidas alternativas.

RESOLUCIÓN. Por su parte, los camaristas, al analizar la causa, entendieron que Díaz Verón fue procesado por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, con pena de entre 1 y 10 años de cárcel.

Con ello, señalan que la ley no permite que sea beneficiado con las medidas alternativas a la prisión preventiva.

A esto se suma que dicen que existe un latente peligro de fuga y de obstrucción a la investigación, en razón de la conducta procesal que tuvo Díaz Verón, al estar inicialmente prófugo a los llamados de la Justicia.

Con ello, remarcan que corresponde confirmar la medida privativa de libertad dispuesta por el juez López, juntamente con la disposición de que se arbitre los medios y recaudos correspondientes para garantizar la seguridad personal del encausado. Esto, teniendo en cuenta su calidad de ex fiscal general del Estado.

Con ello, en forma unánime, se confirmó la prisión preventiva de Francisco Javier Díaz Verón en el penal de Tacumbú.

Ahora, el proceso penal seguirá su curso, aunque la defensa podría pedir la revisión de medidas.