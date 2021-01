El Tomorrowland consolida los festivales por streaming

Alemania, Bélgica y Estados Unidos fueron los tres países que sumaron un mayor número de asistentes, seguidos de Países Bajos y Reino Unido, según manifestaron fuentes de la organización del evento musical, que estará disponible hasta el 14 de enero y puede ser visto a través de su sitio web www.tomorrowland.com, a un costo de 12,50 euros, alrededor de G 90.000.

ÉXITO. A pesar de no haber dado a conocer los datos referentes a la venta de tiques o el número total de espectadores, la dirección del festival catalogó la segunda edición virtual del evento como la “consolidación de su innovador y pionero modelo de festival por streaming”. En total, la propuesta musical emitió más de 21 horas de música.

Entre los artistas que más canciones estrenaron en el especial encuentro musical, se encuentran el Dj neerlandés de 24 años, Martin Garrix, el danés Kölsch, el holandés Joris Voorn, el dúo ucraniano Artbat, y el belga Coone, quien ofreció un showcase de su nuevo álbum.

En el caso del tema que más veces sonó, fue el clásico de la banda de rock británica Fleetwood Mac, Dreams, de 1977. La canción despuntó en popularidad en octubre del año pasado, cuando el usuario @doggface208 subió un video a sus redes sociales en el que se filmaba mientras escuchaba la canción al andar de skate y tomar un jugo. Su actitud y entrega al momento de cantar el coro de la canción despertó la simpatía de los internautas que elevaron a meme el particular contenido.

MÚSICA. Durante la cuenta atrás para despedir el 2020, las cuatros canciones que sonaron en los escenarios creados para el especial evento digital fueron Moguai-Mammoth, del dúo belga Dimitri Vegas & Like Mike; al igual que Running Man, de la dupla británica CamelPhat; además de On My Mind, de los estadounidenses Diplo & SIDEPIECE; y Lose My Mind, del holandés Brennan Heart y el neerlandés Wildstylez.

Tomorrowland 31.12.2020 se trató del segundo evento virtual del macrofestival de música electrónica, tras su estreno durante este verano con Tomorrland Around the World, que reunió a un millón de seguidores.

En esta ocasión, NAOZ fue el nombre elegido para la sede imaginaria del festival que fue encabezado por el Dj francés David Guetta, que estuvo diseñada con las tecnologías más recientes en 3D, producción de video y efectos especiales. EFE