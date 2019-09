El tiempo y el momento

“… Los sucesos del futuro no nos deben preocupar demasiado, pues todavía no tenemos la gracia de Dios para enfrentarnos a ellos. Vivir plenamente el momento presente es el pequeño secreto con el cual se construye, ladrillo a ladrillo, la ciudad de Dios en nosotros». No poseemos otro tiempo que el actual. Este es el único que, sean cuales sean las circunstancias que nos acompañen, podemos y debemos santificar. Hoy y ahora, este momento, vivido con intensidad, con amor, es lo que podemos ofrecer al Señor. No lo dejemos pasar esperando oportunidades mejores”.

El papa Francisco, a propósito del Evangelio de hoy, dijo: En el Evangelio del día retrata en la forma de testigo valiente a Pedro, el que a la pregunta de Jesús a los apóstoles: “¿Quién decís vosotros que soy yo?”, afirma: “Tú eres el Cristo” (…).

Esta primera pregunta: “¿Quién soy yo para vosotros, para ti?” a Pedro, solamente se entiende después de un largo camino, un camino de gracia y de pecado, un camino de discípulo.

Jesús, a Pedro y a sus apóstoles, no ha dicho: “¡Conóceme!”, ha dicho “¡sígueme!”. Y este seguir a Jesús nos hace conocer a Jesús. Seguir a Jesús con nuestras virtudes, también con nuestros pecados, pero seguir siempre a Jesús. No es un estudio de cosas que es necesario, sino una vida de discípulo.

Es necesario un encuentro cotidiano con el Señor, todos los días, con nuestras victorias y nuestras debilidades.

(…) Miramos a Jesús, a Pedro, a los apóstoles y sentimos en nuestro corazón esta pregunta: “¿Quién soy yo para ti?”. Y como discípulos pedimos al Padre que nos dé el conocimiento de Cristo en el Espíritu Santo, que nos explique este misterio”.

