El tiempo se agota para la Fiscalía: En un mes debe acusar o no a RGD

El tiempo se está terminando para que la Fiscalía presente la acusación contra el prestamista luqueño Ramón González Daher, hermano del ex senador Óscar González Daher.

Luego de la prórroga solicitada por el fiscal Osmar Legal, el plazo fenecerá el próximo 19 de enero, fecha en que el Ministerio Público debe acusar o presentar otro requerimiento conclusivo para el potentado, quien en total había realizado en 20 años 507 denuncias ante la Fiscalía, por supuestas estafas.

Hasta ahora se conoce que hay solo tres personas que le ganaron la pulseada.

Todo apunta a que finalmente será acusado por los hechos punibles por los cuales está procesado, que es la presunción de usura y lavado de dinero.

Según habían expresado varias de las víctimas, presentar la acusación y que enfrente juicio oral sería crucial para que se haga justicia.

La Fiscalía cuenta con varias pruebas del supuesto esquema utilizado por Daher, como títulos de propiedades, cheques diferidos y otros en blanco. Además, pagarés y acciones de empresas que los deudores daban a Ramón para garantizar los préstamos.

El abogado Federico Campos López Moreira, defensor de varias de las víctimas, aseguró que si la Fiscalía “no hace su trabajo” (no presenta acusación) van a recurrir en carácter de víctimas al Congreso a pedir el juicio político de la fiscala general Sandra Quiñónez y van a denunciar a los fiscales por prevaricato grave.

“Sabemos que hay un pacto político que ellos están queriendo utilizar para salvar una cuestión jurídica y sabemos que adquiere gravedad porque lo hacen a la vista de los ciudadanos y vamos a seguir con las denuncias”, explicó el penalista.

PADRINO. Lo grave del esquema construido por Ramón es que el potentado no operaba solo, sino que supuestamente contaba con la protección política de su hermano, el ex senador y ex presidente del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados Óscar González Daher, quien, según evidencias, utilizaba su influencia para proteger a RGD.

Así le permitía usar a la Justicia a favor de su esquema en la ciudad de Luque y el Departamento Central, ya que estaba en su poder el remover fiscales y jueces.

En el mismo esquema protegido participaba presuntamente el hijo de Ramón, Fernando González Karjallo, quien también está imputado junto a su padre por lavado de dinero, no así por usura.

Ambos cumplieron su prisión preventiva en la Agrupación Especializada, pero según denuncias este año, al salir, Ramón seguía operando normalmente.

MÁS DE 1.600 CHEQUES. El año pasado, en los allanamientos en la casa de RGD, su oficina y en la vivienda del hijo se encontraron un total de 1.656 cheques, que demostrarían la forma en que estaba operando.