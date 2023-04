El Tanque disparó con todo

“El fútbol de hoy es de nenas”, sentenció Félix El Tanque Torres criticando los cambios que se han dado en los últimos tiempos y apuntando también a los futbolistas que se “producen” mucho y se tatúan el cuerpo para jugar.

Fueron declaraciones brindadas por el ex futbolista al Facebook de ÚH, en Diálogos por los 50 años de Última hora, que anteriormente tuvo como invitados a Luis Monzón y Carlos Colorado Gamarra. Contó anécdotas de sus inicios subrayando que arrancó siendo arquero, pero que el consagrado ex futbolista Félix Arámbulo (ya fallecido), siendo técnico de Nacional, ante la abundancia de goleros lo colocó como delantero, el puesto en el que finalmente se consagraría, siendo campeón con Sol de América (1986) y Olimpia (1997, 98, 99 y 2000), con transferencias a clubes importantes de Argentina, México, España y Chile, además de ser convocado a las Selecciones Nacionales. Torres es uno de los pocos que cumplió las tres facetas en el fútbol: Futbolista, técnico y presidente de un club (hoy día de Silvio Pettirossi, que está en la B): “Ser dirigente me saca canas”, refutó. En cuanto a la Selección Nacional se mostró poco optimista aduciendo que, aparte de Silva, se carece de buenos arqueros; que faltan delanteros y criticó a jugadores que andan bien en sus clubes, pero que en la Albirroja no tienen el mismo rendimiento.