El sí, quiero de Antonella María y Guillermo

Luego de la bendición nupcial los recién casados ofrecieron una recepción en el Club Náutico de San Bernardino, románticamente ambientado por Paz Clavel para el Depósito. Para la ocasión la novia lució un precioso vestido hecho especialmente a medida por su amiga Rocío Achucarro para Ocre Atelier. Complementó su look nupcial un delicado tocado con laterales en blanco natural bronce y rose golf, creado por Jadiyi Yudis Yaluff. Los invitados se sirvieron un bufé a cargo de Stuppendo y los dulces y bombones fueron preparados por Luci Bombones. La barra de tragos tuvo el sello de Mix It y Valentina Pangrazio para The Vow tuvo a su cargo todos los detalles para que la boda sea perfecta.