El show Minuto para ganar sigue entregando diversión y premios

El programa reparte premios en efectivo a las personas que logren superar diferentes y divertidas pruebas en solo 60 segundos.

“Minuto para ganar llegó para quedarse. La audiencia va adquiriendo un hábito y está entre sus programas favoritos en los días en que podemos disfrutar de este formato ambicioso de éxito mundial y, sobre todo, que es elegido por muchas televisoras de la región”, comenta Laura Arias, gerente de Márketing.

CALIDAD. La gerente destaca la química de los conductores del show.

“Patty Orué y Carlos Ortellado son una dupla que entretiene, con su perfil divertido y para toda la familia, posicionándose así en el prime time, con una propuesta diferente y de nivel internacional”, apunta Arias.

Agrega que el programa está cumpliendo con las expectativas y los objetivos, referidos al ofrecimiento de una propuesta diferente y divertida a los televidentes, y en una franja horaria importante.

Minuto para ganar –agrega Arias– aún tiene mucho por ofrecer.

“Hay más sorpresas e ingredientes para el disfrute de toda la familia y, sobre todo, la posibilidad de ganar millones en un minuto para los que se animen a participar. Se vienen emocionantes momentos”, remarca.

NOVEDADES. Entre los ganadores del martes pasado, la participante Melissa Analhía Argüello Insfrán (22), licenciada en Márketing, quedó con 2 vidas y llegó hasta al nivel 4. Perdió con el juego llamado Encuentra el camino, y se llevó G. 500.000. El participante Óscar Saturnino Portillo (31), administrador de empresas/futbolista, de Luque, llegó hasta el nivel 4 con el juego Dando vueltas, y se retiró con G. 1.500.000 acumulado.

Por su parte, la participante Lorena Acosta (27), contadora pública, de Itá, quedó con 2 vidas y G. 500.000.

Además, en el programa del miércoles 20 de este mes, la participante Luz Araceli Aguilera (25), estudiante de Medicina, de Luque, llegó hasta el nivel 7 con el juego La trampa que consiste, pero perdió sus 3 vidas. Al final se llevó G. 2.500.000, que ganó con el nivel de seguridad.

CÓMO PARTICIPAR. Para participar del programa Minuto para ganar se debe ingresar a la página web de Telefuturo (www.telefuturo.com.py), completar un formulario y enviar un video cumpliendo una de las pruebas del sitio. El programa permite ganar hasta G. 15 millones.





A saber

Programa: Minuto para ganar.

Emisión: martes y miércoles, a las 21:45.

Origen: Minuto para ganar se creó en el 2003 por Derek Banner y su compañía de producción BUMP Productions - Banner Universal Motion Pictures LLC, con el título original del Minute Winner - You got one minute to win it (Usted consiguió un minuto para ganarla).

Dinámica: Luego de una serie de juegos simples, que todos pueden practicar en sus casas, con elementos cotidianos y fáciles de conseguir, los participantes podrán ganar millones de guaraníes.