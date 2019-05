El senador Víctor Bogado pagará G. 480 millones para no ir a prisión

Esto, tras darse a conocer ayer la sentencia dictada por los jueces Elio Rubén Ovelar, Juan Carlos Zárate y Víctor Medina, que le condenaron en mayoría por cobro indebido de honorarios.

El fallo ya fue comunicado al Senado y este lunes será remitida una copia a la Itaipú. Bogado fue sancionado a un año de cárcel, con la suspensión de la condena.

Ayer, los jueces dieron los argumentos de su decisión. Sostienen que al haber pedido Víctor Bogado la contratación de Gabriela Quintana al entonces director de Itaipú, se probó el cobro indebido de honorarios.

La estafa no fue probada, conforme dicen, porque la Itaipú Binacional no denunció el caso, y entienden que la entidad no considera que hubo un daño patrimonial.

Ahora los jueces dieron las condiciones que deberá cumplir el legislador para no ir a prisión, durante dos años.

SUSPENSIÓN. Como condiciones, el senador Bogado no puede cambiar de domicilio sin consentimiento del juez, tiene prohibición de salida del país y la comparecencia mensual, además de cumplir los deberes de manutención.

El legislador debe además pagar en forma mensual 20 millones de guaraníes, por ese plazo, lo que totaliza 480.000.000 de guaraníes.

El pago mensual será distribuido de a 2 millones de guaraníes para las instituciones. Se cita a Asociación de Ayuda al Hogar de Ancianos Santa María de Encarnación y la Asociación de las Hijas de la Caridad de San Vicente de Paul.

También la Asociación Síndrome Down del Paraguay, el Centro de Apoyo a Personas con Discapacidad (Capedi), la Fundación Sagrada Familia; la Fundación San Joaquín y Santa Ana y la Fundación Auxilio de los Cristianos.

También al Hogar de Ancianas Nuestra Señora de la Asunción, el Hogar de Ancianas Santo Domingo y la Asociación de Padres Nuestros Niños de la Unidad de Hemato-oncología.

Argumentan que la citada obligación no supera las posibilidades del acusado ya que se probó que ocupaba el cargo de la Cámara de Diputados y en la actualidad ejerce el cargo de senador de la República.

En el fallo, señalan que las obligaciones a favor de los acusados son establecidas bajo apercibimiento de que si no son cumplidas, podrían ser sancionados por el desacato a una orden judicial.

MEDIDAS. La resolución judicial mantuvo las medidas cautelares a favor de los condenados Víctor Bogado y Gabriela Quintana.

Dice que absuelve por el delito de estafa a los procesados Bogado y Quintana.

Con relación a Miguel Pérez, ex director de gabinete de Diputados, fue absuelto de reproche y pena de ambos delitos.

El abogado defensor de Víctor Bogado, el ex fiscal general del Estado Óscar Germán Latorre, dijo a los medios de prensa que este lunes, a las 7.00 horas, iba a plantear ya la apelación contra la resolución de los jueces.

El plazo de 10 días hábiles para plantear los recursos empieza a correr desde el próximo lunes 13 de mayo del corriente año. No se tienen en cuenta sábados, domingos y feriados.