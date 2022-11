El río Pilcomayo se está secando por  falta de lluvias en su naciente

Desde abril aproximadamente el río Pilcomayo está experimentando un desfasaje en cuanto a acumulados de agua que surcan sus canales. Es que cada año hay menos lluvia que alimenta sus cauces y, consecuentemente, el río se está secando motivando la mortandad de peces. Los pobladores, en cambio, se manejan en algunos casos con pozos artesianos o pozos someros, siendo tarea de todos los días asegurar que los pequeños animales de granja o corral tengan agua.

Ante la situación presentada los ribereños comienzan a preocuparse porque aún no se avizora lluvia importante en la cuenca alta de Bolivia, que suele darse recién en los primeros meses del año próximo. Y más de alguno buscan culpables, no obstante, la culpa no tiene nadie, ni los gobiernos, es que simplemente no llueve y consecuentemente no hay agua y, como señalara un internauta, tampoco “es cuestión de obras, los canales están bien, el Pilcomayo se alimenta de las aguas de la lluvia, si no llueve, no hay río.

“La desesperación también se apodera de los pobladores que viven del agua del río Pilcomayo, los argentinos, que al encontrarse con dicha realidad y, sin conocer el fondo de la cuestión, culpan a Paraguay de llevarse todo el agua, sin embargo, en Paraguay tampoco hay agua, no hay agua en ninguno de los dos canales, se secaron totalmente. Y, a la falta de agua, también se suma el tremendo calor de estos días que, más que calor, pareciera ser estar frente a un tremendo fuego.

Conforme a Meteorología, para estos días se anuncia lluvia para la zona crítica del Chaco y un leve descenso de temperatura.

Una de las características más llamativas es su forma de llegar al río Paraguay, es una zona completamente llana y allí el río se explaya, es como si desapareciera.

Nace en Bolivia. El río Pilcomayo realiza un recorrido de dos mil cuatrocientos veintiséis kilómetros, de los cuales el cuarenta y cuatro por ciento de su cuenca se encuentra en Paraguay, el treinta y un por ciento en Bolivia y el veinticinco por ciento en Argentina. La cuenca del río Pilcomayo es muy contrastante, posee grandes elevaciones, un basamento rocoso y grandes pendientes en la altiplanicie boliviana con un subsuelo permeable, y un suave declive de las llanuras del Gran Chaco. Durante el verano se presentan las crecidas del río. Esto ocurre durante los meses de enero a abril. Su caudal es de gran potencia aunque irregular y varía de acuerdo con el derretimiento de las nieves y las lluvias que caigan en la cuenca alta, en Bolivia.

El río Pilcomayo de Bolivia tiene gran cantidad de cocodrilos, estos están en peligro de extinción y lamentablemente con la sequía han muerto en un gran número.

Entre los afluentes del río Pilcomayo podemos nombrar los de la cuenca alta (Bolivia), el río Tarapaya, que le dona sus aguas, el río Cotagaita, localizado en Potosí-Bolivia, el río Grande, el río Chuquiago, río El puente.

El río Pilcomayo desemboca en el río Paraguay, que drena sus aguas por el río Paraná, afluente del Río de la Plata, y llega a través de este al océano Atlántico.

El río funge como frontera entre Argentina y Paraguay.