“El que se equivocaba lo perdía”, afirma Garnero

“El partido fue claro: El que se equivocaba lo perdía, no había lugar para errores”, manifestó Daniel Garnero, director técnico de Libertad, durante la conferencia de prensa tras la caída de su equipo. Garnero apuntó en su análisis que “es fútbol, no se merece. Nos tocó un partido que en un momento dominamos y por medio de un gol en contra nos ganan el partido”. Destacó además que “cuando se da esta clase de partidos y el resultado no acompaña lo que hicimos, no se puede hablar de merecimientos, la vara quedó alta a nuestro favor”.

"Vos podes hacer todo y no llevarte nada y no hacer nada y llevarte un montón" fue otra de las reflexiones que realizó el argentino acerca del 1-0 encajado con lo que Libertad perdió la punta. También fue consultado sobre las modificaciones en la segunda etapa, particularmente el ingreso de Óscar Cardozo en remplazo de Bautista Merlini: “Tacuara es una herramienta que ingresa en cada partido y cumple con los goles. Este partido no fue la excepción”; y en relación a la variante de Iván Franco por Lorenzo Melgarejo, expuso que “Lorenzo viene de un viaje de 18 horas, jugó todo el partido con la Selección y no quería forzarlo”.