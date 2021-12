El pueblo azulgrana estuvo de fiesta

Representantes de los planteles ganadores vibraron junto a la afición y miembros de la murga que compartieron un almuerzo con show musical con sus ídolos.

CHIQUI SIGUE. “Francisco Arce continúa porque está comprometido con esta administración”, refirió el vicepresidente Juan José Zapag a Tigo Sport, a lo que agregó: “Nosotros no tenemos mucho más que demostrar, porque hemos hecho un club diferente, el de mayor logística en el país, no solo con el maravilloso Parque, está la Nueva Olla que fue una apuesta enorme, y nosotros cumplimos sin prometer, no necesitamos mucha publicidad porque la mitad más uno nos va a elegir ya que sabe de nuestro trabajo”.

Acerca de lo que fue la fiesta del Ciclón, el dirigente remarcó: “Fantástico y milagroso, y más allá de ello copamos todos los títulos en amateur, solo no ganamos en básquet que no participamos, y en fútbol fuimos el mejor del año, al igual que en hándbol y futsal. Disfrutamos mucho de esta nuestra casa que mantiene una sede hermosa, estamos muy orgullosos del trabajo”.

Apuntando a lo que se viene, Zapag argumentó: “Arrancamos el promedio 2022 bien arriba de todos, tenemos un plantel que estuvo involucrado y que se trazó un objetivo, fue un título histórico, uno de los más importantes en materia de definiciones”.

La Directiva del Ciclón sigue buscando refuerzos para la próxima temporada y la vuelta a los trabajos serían el viernes 7 de enero.