El Prócer da duro golpe al “3”

Guilherme Bissoli a los 69’ y Emmanuel Morales, en dos oportunidades (a los 85' y 92’), sentenciaron la victoria del cuadro fernandino.

Estadio: Emilio Ghezzi, de Fernando de la Mora. Árbitro: Alipio Colmán. Goles: 69' Guilherme Bissoli y 85' y 92' Emmanuel Morales (FM). Expulsado: 48' Ángel Arce (3F). Recaudación: G. 900.000 por 39 pagantes. Fernando de la Mora (3): Alexis Mujica; Guido Verdún, Víctor Caballero, Joel Jiménez y Leandro Esteche (72' Diego Aguada); Enrique Araujo, Milver Aquino, Jesús Duarte (46' Emmanuel Morales), Guilherme Bissoli y Wilfrido Báez (61' Claudio Garay); Jorge Quintana. DT: José Arrúa. 3 de Febrero (0): César Aquino; Éver González, Ángel Arce, Rodney Pedrozo y Eric Gómez; Derlis Chávez, César Llamas, Eduardo Cardozo y José Ramírez (8' Digno González, 78' Jonathan Batista); Vinicius Pereira y Juan Arrúa (51' Leandro Paredes). DT: Marcio Marolla.

Sufrida Victoria. Por Alexis López (*). El Sportivo Iteño dio la nota tras ganarle en condición de visitante a un Trinidense que venía embalado. Con solo un gol (de Óscar Martínez, a los 56’) le bastó a la visita para quedarse con los tres puntos y tratar de alejarse de los últimos lugares.

Estadio: Martín Torres. Árbitro: Marcos Galeano. Gol: 56' Óscar Martínez (SI). Expulsados: 83' Caros Díaz (T); 87' Rodrigo Morel y 92' Denis Meza (SI). Recaudación: 2.800.000 por 140 pagantes.

Gran Victoria de General. Por Antonella Sanchez (*). En un verdadero partidazo en el Barrio Trinidad, Rubio Ñu cayó por 0-1 ante un guapo General Caballero de Juan León Mallorquín con gol de Ronald Acuña a los 15’.

HOY. A las 10.00, 12 de Octubre visitará a Ovetense en el Ovetenses Unidos. Luego, a las 15.00, Guaireña recibirá en el Parque del Guairá a Resistencia, Atyrá vs. Inde de CG en el San Francisco de Asís y F. Yegros vs. Caaguazú en el Ex Tembetary. A las 15.15, 2 de Mayo vs. R.I.3 Corrales en el Río Parapití. Posiciones. Guaireña y 12 de Octubre 21 puntos, Atyrá 20, 2 de Mayo 19, Fernando de la Mora, Resistencia, Independiente CG y Trinidense 16, General Caballero JLM 15, Sportivo Iteño y 3 de Febrero 12, R.I.3 Corrales 11, Rubio Ñu y Ovetense 10, Dpvo. Caaguazú 6 y Fulgencio Yegros 4.

(*) Cronista Fútbol de Aficionado.