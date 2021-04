El premiado Nomadland y Mortal Kombat llegan hoy a salas locales

La cinta Nomadland es un retrato panorámico conmovedor del espíritu nómada estadounidense, escrito y dirigido por Chloé Zhao (Songs My Brothers Taught Me, The Rider) y protagonizado por la actriz Frances McDormand (Fargo, Tres anuncios por un crimen).

Tras el colapso económico de una colonia industrial en una zona rural de Nevada, Fern (McDormand) junta sus cosas en una van y emprende un viaje de exploración por carretera, fuera de la sociedad convencional y como una nómada de la era moderna.

Esta tercera película de Zhao presenta a nómadas reales como Linda May, Swankie y Bob Wells como mentores y camaradas de Fern en su viaje de exploración a lo largo del vasto paisaje del oeste estadounidense.

En su mayoría, estos nómadas de la era moderna son hombres y mujeres mayores, de clase media y trabajadora, que, por motivos diversos, renuncian a la idea de una vivienda fija para llevar su hogar a cuestas, recorriendo el país en vans o autobuses reconvertidos; un fenómeno vigente en Estados Unidos.

DESAFÍO. Respecto de su trabajo y el de Zhao, la actriz McDormand afirma: “Nuestro proceso en Nomadland fue un desafío para las dos, porque trabajábamos con un híbrido de no profesionales de la comunidad nómada, y David Strathairn y yo como profesionales, haciendo nuestros personajes”, señala en una entrevista publicada por Disney Press.

Por su parte, la directora Zhao explica: “Como queríamos incorporar a la película personas que no fueran actores y que fueran ellos mismos en ese momento, de alguna forma Frances también tenía que ser ella en ese momento, porque no sabía qué era lo que iban a hacer los demás. Por eso la película tiene tanto de ella en su personaje”, indica.

ACCIÓN. Por su parte, el filme de acción Mortal Kombat, de Simon McQuoid, presenta al luchador de MMA Cole Young, acostumbrado a recibir una paliza por dinero, quien desconoce su herencia, o por qué el emperador Shang Tsung de Outworld envió a su mejor guerrero, Sub-Zero, para perseguirlo. Temiendo por la seguridad de su familia, Cole busca a Sonya Blade por recomendación de un comandante de las Fuerzas Especiales que lleva la misma marca extraña de dragón con la que nació Cole. Pronto se encuentra en el templo de Lord Raiden, un dios anciano, que concede santuario a los que llevan la marca.





Estrenos de cine

Nomadland: Escrita y dirigida por Chloé Zhao, y protagonizada por la actriz Frances McDormand. La cinta cuenta con distinciones como León de Oro en el Festival de Cine de Venecia de 2020, dos Globos de Oro (Mejor Película Dramática y Mejor Directora) y cuatro Bafta (Mejor Película, Mejor Dirección, Mejor Actriz Protagónica y Mejor Dirección de Fotografía).

Mortal Kombat: Película de fantasía de artes marciales estadounidense dirigida por Simon McQuoid, basada en la franquicia de videojuegos del mismo nombre creada por Ed Boon y John Tobias.