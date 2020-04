El poderoso jabón de coco

Salve vidas, límpiese las manos “, reza una campaña de la Organización Mundial de la Salud. Y es que si en algo se pusieron todos de acuerdo, es en la importancia de higienizarse las habilidosas manos, que son puerta de entrada para millones de microorganismos. Pero, ¿es suficiente lavarse solo con agua? Pues no, los gérmenes se adhieren a los aceites y las grasas de las manos, de modo que no desaparecen solo con agua, para un lavado efectivo, se necesita de un gran aliado, el jabón. Según explicó el químico Universidad New South Wales, Pall Thordarson, “El jabón disuelve la membrana lipídica y el virus se desmorona como un castillo de naipes. Efectivamente disuelve el pegamento que mantiene unido al virus”.