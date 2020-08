El poder de la oración

Extractamos algunas frases del papa Francisco sobre la lectura de hoy que nos pueda ser de utilidad para el momento que vivimos: “… Pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y al que llama se le abre… El papa Francisco volvió a meditar sobre el tema de la oración, deteniéndose en la condición del hombre que pide y el amor de Dios que responde y da sobreabundantemente…”.

El papa Francisco entró en el corazón del texto: “Si uno de vosotros tiene un amigo, a medianoche... Hay tres palabras, tres palabras clave en este pasaje: el amigo, el Padre y el regalo”. Es la ocasión para unirse a la experiencia cotidiana de cada persona: en nuestra vida, dijo el Pontífice, hay amigos de oro, “que dan la vida por el amigo”, y hay también otros más o menos buenos, pero algunos son amigos de manera más profunda. No hay muchísimos: “La Biblia dice ‘uno, dos o tres... no más’. Los demás son amigos, pero no como estos”.

Siguiendo la pauta del pasaje de Lucas, el Papa prosiguió: “Yo voy a su casa y pido, pido, y al final se siente molesto por la importunación; se levanta y da lo que el amigo le pide». Precisamente «el vínculo de amistad hace que se nos dé lo que pedimos”. Pero, explicó, Jesús se adelanta y habla del Padre”, haciendo estas preguntas a sus oyentes: “¿Qué padre entre vosotros, si su hijo le pide un pez, le dará una serpiente en lugar del pez? ¿O si le pide un huevo, le dará un escorpión?”. De aquí la sucesiva certeza: “Si vosotros, pues, que sois malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, ¿cuánto más el Padre del cielo dará el Espíritu Santo a los que se lo piden?”. Esto significa que “no sólo el amigo que nos acompaña en el camino de la vida nos ayuda y nos da lo que nosotros pedimos; también el Padre del cielo, este Padre que nos ama tanto”, hasta preocuparse —dice Jesús— por dar de comer a los pajarillos del cielo.

De este modo el Señor, hizo notar el papa Francisco, “quiere despertar la confianza en la oración”. “Esta es la oración: pedir, buscar el cómo y tocar a la puerta del corazón de Dios, el amigo que nos acompaña, el Padre” que ama a todas sus creaturas…

(Frases extractadas de http://www.vatican.va/content/francesco/es/cotidie/2014/documents/papa-francesco_20141009_mas-de-dios.html)