El PLRA consensúa la candidatura de Eduardo Nakayama

“Yo le quiero felicitar a Willy, no solamente por la manera en que hemos hecho esta campaña totalmente atípica, desde el año pasado hemos venido conversando. Nunca hemos cerrado las puertas ninguno de los dos. Ambos equipos también se merecen un aplauso, tanto el equipo de Willy como el mío. Ahora somos un equipo”, comentó Nakayama.

Detalló que el proceso para unificar la candidatura fue realmente largo, y agregó que vienen trabajando juntos desde el año pasado. “Con Guillermo hemos hablado y logrado algo que es muy difícil de lograr, que es una comunicación bilateral directa, tanto así que mi equipo se está enterando ahora de esto. Willy se ha comportado como un caballero”, elogió el candidato de consenso.

Señaló que todos deben ganar en Asunción y el consenso es un camino para la victoria. Recordó que desde un primer momento prometió a Cortés que él tenía todo su apoyo en caso de ser el candidato. Confiado en la victoria de la oposición en Asunción, Nakayama también espera que Willy pueda colaborar en la administración. “Hay muchos desafíos en la municipalidad. Necesitamos de un equipo”, insistió.

MALA ADMINISTRACIÓN. Por su parte, Cortés lamentó la mala administración que hace años golpea al municipio y al país. Aseveró que la decisión de declinar su candidatura no fue difícil, porque es el ego el que a veces impide las alianzas. Añadió que desea ser parte de la victoria en Asunción y servir al país no necesariamente desde un cargo electivo.

“Para los que estamos en el sector privado incluso podemos decir que los salarios no son tan atractivos, suena feo pero paga poco la intendencia, pero tenemos vocación de servicio. Venimos a comunicar que yo te voy a estar apoyando a vos, creo que es conveniente unificar la candidatura”, le dijo Cortés a Nakayama.

Al mismo tiempo, Willy resaltó que aunque renuncia a su intención de ser intendente de Asunción, no por eso renuncia a querer ser un buen ciudadano que busca hacer cosas por su ciudad o por su país, e inclusive por su partido. “Lo importante es el apoyo a mi amigo Edu. Juntos podemos lograr cosas fantásticas. Vamos a ir para adelante, Edu”, expresó.

Rememoró que empezó a trabajar por su candidatura hace tres años, tiempo en el realizó más de trescientas reuniones, pero decidió acompañar a Nakayama, a quien considera mejor preparado para el desafío electoral. “Me comprometo con el Partido Liberal, con tu candidatura, me da pena que no sea yo, pero entiendo también. Te deseo éxitos”, señaló el ex precandidato.