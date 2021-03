El peor momento de la pandemia en Brasil: Casi 2.000 muertos en un día

También se registraron 71.704 nuevos casos en 24 horas, el segundo peor número desde el primer caso de Covid-19 en febrero de 2020, lo que elevó el total de contagios a 10,7 millones.

El gigante sudamericano, de 212 millones de habitantes, ya había reportado el martes un récord de 1.641 óbitos.

En los últimos siete días, un promedio de 1.331 personas fallecieron a diario, también una nueva marca después de la registrada el martes. Desde enero, el país no ha logrado bajar de los 1.000 fallecidos al día, como ocurrió entre junio y agosto del año pasado.

MÁS RESTRICCIONES. Casi una veintena de los 27 estados tienen ocupadas más del 80% de sus camas en las unidades de cuidados intensivos (UCI), lo que empujó a alcaldes y gobernadores a aumentar las medidas de restricción a la circulación de personas y el cierre de algunas actividades.

El rico estado de São Paulo, que con 46 millones de habitantes es el más poblado, decretó este miércoles el retorno durante dos semanas a la fase roja de restricciones, que solo permite el funcionamiento de actividades esenciales de las áreas de salud, alimentación y transporte público, así como de escuelas e iglesias.

“Vamos a enfrentar las dos peores semanas desde marzo del año pasado”, cuando la enfermedad dejó la primera de las ya más de 257.000 víctimas mortales que acumula el país, declaró el gobernador paulista, João Doria. “Es como si se cayeran cinco aviones todos los días matando a todos sus ocupantes. Eso no es normal, no es usual, no es una gripecita”, declaró Doria, en alusión al calificativo que usó el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, negacionista sobre la gravedad de la pandemia.

VARIANTE PELIGROSA. Los especialistas atribuyen también el agravamiento de la crisis al surgimiento de una nueva variante originaria del estado de Amazonas, la cual, según estudios preliminares, es entre dos y tres veces más transmisible que los otros linajes y tiene capacidad de evadir la inmunidad de aquellas personas que ya habían contraído el virus previamente.

De acuerdo con un estudio publicado el miércoles por el Instituto de Medicina Tropical de la Universidad de São Paulo (USP), la variante conocida como P.1 es la predominante entre los casos de Covid-19 registrados en Araraquara, una ciudad del estado de São Paulo que se ha visto desbordada por el creciente número de ingresos en los hospitales.

La preocupante situación de Brasil también ha encendido las alertas de otros países.

La vacunación empezó en Brasil en enero y avanza a pasos lentos, con interrupciones por falta de dosis.

BOLSONARO. El presidente Bolsonaro reiteró por la mañana sus críticas a las medidas de distanciamiento social, por su impacto en la economía.

“¿Crearon pánico, no? El problema está ahí, lo lamentamos. Pero no se puede vivir en pánico. Como [tampoco] con la política, de nuevo, del quédese en casa. ¿La gente va a morir de hambre, de depresión?”, dijo el mandatario a sus simpatizantes.