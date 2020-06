“El peor escenario sería el retroceso de la cuarentena”

El ministro de Salud, Julio Mazzoleni, se reunió ayer con sus pares, el ministro de Hacienda, Benigno López; de Industria y Comercio, Liz Crámer; del Interior, Euclides Acevedo, y de Trabajo, Carla Baciaglupo, a fin de analizar la Fase 2 de la cuarentena inteligente.

Se expuso sobre el contexto epidemiológico actual y las proyecciones, así como algunos elementos relacionados al cumplimiento de las normas y disposiciones establecidas para la Fase 2. Analizaron diferentes alternativas de modo a no poner en riesgo lo antes logrado en el combate contra el coronavirus. "No bajemos la guardia, no pongamos en riesgo lo que ya conseguimos", alertó Mazzoleni, a través de su cuenta de Twitter. A modo de adelanto, el Dr. Carlos Portillo, viceministro de Atención Integral a la Salud y el Bienestar Social dijo que "hay varios escenarios hipotéticos de los cuales se está hablando, el peor es el retroceso de la cuarentena inteligente, necesitamos unos días más para observar el día a día", refirió en comunicación con Monumental AM. Por su parte, el Dr. Guillermo Sequera dijo que incluso la Fase 2 podría extenderse. Portillo indicó que la disposición de seguir saliendo lo menos posible sigue vigente. “Hay una tendencia de la población joven de no creer en la pandemia porque no generan casi síntoma”, observó. Resaltó que la mayoría de los casos sin nexo están en Central, Alto Paraná y Asunción. “Los que vienen de Brasil la mayoría lo hacen de Sao Paulo, que es un lugar donde hay picos de contagios”, enfatizó. En los últimos días, el Gobierno anunció que está barajando la posibilidad de "regionalizar" las medidas sanitarias para prevenir el contagio del Covid-19, dado el aumento de los denominados sin nexo. Por de pronto reforzar los controles es lo más inmediato. El planteamiento surgió a raíz de que se detectó la circulación comunitaria del virus en las urbes más importantes del país, como Asunción y Ciudad del Este, además se percibe un relajamiento por parte de la población en cuanto a la enfermedad. Aplicar esta medida significaría que diferentes partes del país tendrían distintas restricciones, de acuerdo con el riesgo de propagación del virus, según la explicación dada. Actualmente, el país se encuentra en la fase 2 de la cuarentena inteligente, que terminaría el próximo 15 de junio, cuando tendría que entrar la fase 3, en la que está prevista la apertura de bares, de centros comerciales y de distintos sectores de la economía. Esta situación sigue en análisis. El Ministerio de Salud ya advirtió que si el relajamiento de medidas de distanciamiento físico genera un aumento importante de la circulación comunitaria del coronavirus, se puede retroceder en la cuarentena inteligente. La preocupación radica en "la fatiga de la gente, que se va desescalando en las medidas restrictivas", afirmó esta semana Mazzoleni, para quien "los casos sin nexo ponen en riesgo toda la política que se ha aplicado” tras la detección del primer caso de Covid-19, el 7 de marzo pasado. Las conclusiones de estas reuniones serán presentadas al Presidente de la República, Mario Abdo Benítez a los efectos de contar con un panorama claro respecto a la evolución de las acciones emprendidas, para poder tomar las decisiones requeridas en cuanto al avance a una nueva fase, informó el departamento de prensa de Salud.