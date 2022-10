El PCCh empieza un nuevo ciclo político

El líder chino aspira a que sus leales copen los principales cargos dentro del Estado, del Ejército y del Partido, especialmente de su temida Comisión Disciplinaria, al tiempo que se cuestiona si colocará entre los puestos más altos a un potencial delfín. No en vano, alrededor del 60% de los miembros del Comité Central -300 miembros- suelen ser recién llegados para evitar la gerontocracia, y si se cumple la norma no escrita de que los dirigentes deben tener 67 años o menos para escalar puestos, habría una renovación total en la cúpula del poder. Una norma que no se aplicará a Xi, de 69 años, pero sí al actual número dos y primer ministro, Li Keqiang, que ya avanzó que dejará el cargo y para quien se busca sustituto. EFE