El Papa nombra a 20 nuevos cardenales y prepara sucesión

INVESTIDURA. La ceremonia de investidura de los nuevos cardenales tendrá lugar el sábado a las 16:00 (14:00 GMT) durante una ceremonia solemne en la Basílica de San Pedro en el Vaticano.

Dedicada a la reforma de la Constitución Pontificia, aprobada en marzo y en vigor desde el 5 de junio, la convocatoria de casi 300 cardenales resulta una suerte de precónclave, durante el cual se hará un balance de la situación de la Iglesia tras casi 10 años de liderazgo del Papa latinoamericano.

La reunión ha desatado también todo tipo de especulaciones, en particular sobre el estado de salud del Papa, quien fue operado del colon en 2021 y sufre de dolores en la rodilla derecha que le impiden caminar y lo obligan a andar en silla de ruedas.

Francisco además no descartó la posibilidad de renunciar ante las dificultades de salud, según admitió a finales de julio a los periodistas que lo acompañaron en su viaje a Canadá.

"Cambiar de Papa no sería una catástrofe", les dijo, aunque explicó que "no he pensado en esa posibilidad, pero eso no quiere decir que pasado mañana no lo piense".

"La puerta está abierta", añadió.

Con la investidura de los nuevos purpurados, el primer Papa latinoamericano de la historia propone para su sucesión a religiosos provenientes de las periferias del mundo, seguramente más abiertos, menos acostumbrados a las intrigas de la Curia Romana.

Varios de ellos son de Brasil, Paraguay, India, Singapur, Mongolia, Timor Oriental.

En la lista de 16 cardenales que tienen menos de 80 años, con derecho a voto en caso de cónclave por la renuncia o muerte del Papa, figuran tres latinoamericanos: dos brasileños y un paraguayo, Adalberto Martínez, el arzobispo de Asunción.

Un cuarto, un colombiano, supera los 80 años y por lo tanto no podrá participar en la elección del futuro pontífice.

Al término de su octavo consistorio, casi uno por cada año de papado ya que en marzo cumple 10 años al frente de la Iglesia, Francisco habrá elegido 83 cardenales del total actual de 132 electores, es decir casi dos tercios.