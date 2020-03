El país cuenta con 775 camas para tratar los casos graves

Preparación. El sistema de salud pública se alista para dar atención e internación cuando se dé el aumento de los casos de coronavirus en el país.

“Estamos aumentando las camas en el Ineram. Tenemos ya una decena. Estamos recibiendo equipos, estamos coordinando con el Instituto de Previsión Social”, explicó el doctor Juan Carlos Portillo, director de Servicios y Establecimientos Sanitarios del Ministerio de Salud Pública. Según los datos del Ministerio de Salud Pública, entre el sistema público y privado, el país cuenta con 775 camas para terapia intensiva. Días pasados, el Ineram habilitó un nuevo sector donde se preparó 10 lugares. Se podrán equipar 4 más y 12 estarán listas para terapia normal. La meta es ampliar la capacidad de camas de terapias y de internación. En cuanto al trabajo que realiza el Laboratorio Central del MSP, se aguarda que desde este fin de semana pueda ampliar en cuatro veces la cantidad de muestras procesadas cada día para detectar Covid-19. Además se realizará la labor durante las 24 horas. El referente de establecimientos sanitario aclaró que el limitante no está en el laboratorio, sino en las muestras que cumplen con los criterios para ser analizados. Señaló que se realizará el testeo no solo a los pacientes que puedan estar graves. También serán incluidos los pacientes hospitalizados, el personal de salud y personal sensible de fuerzas del estado. Esta medida será para preservar la salud de este sector para la eventual contingencia. Para los próximos días se ampliará la capacidad de diagnósticos con la habilitación de la prueba en laboratorios de otras instituciones como el Instituto de Investigaciones en Ciencias de la Salud y el Servicio Nacional de Salud y Calidad Animal (Senacsa). También otros laboratorios del MSP. El control sanitario por parte de Salud, permitirá que un hospital pueda atender a los pacientes de otras enfermedades mientras que uno cercano cubrirá a los que presentan afecciones respiratorias.