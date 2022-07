El oficialismo y la oposición quieren aprobar proyecto de puertas giratorias

El proyecto tiene como objetivo prevenir y sancionar el conflicto de intereses de personas que están en el sector público y pasan al privado.

El oficialismo y las bancadas opositoras de Diputados acompañarán la propuesta, indicó la diputada Kattya González, una de las proyectistas.

”Tenemos expectativa de que se apruebe al menos en general. Si esto se aprueba en general y se deja en particular para 8 o 15 días va a ser una gran victoria para la ciudadanía, pero con ese compromiso”, manifestó.

El diputado Hugo Ramírez, de Fuerza Republicana, indicó que su bancada aprobará el proyecto y argumentó que existen empresas o instituciones que dan servicios públicos donde se incluyen a la cementera nacional, Petropar o el BCP. “Estos producen bienes y servicios públicos que son de todos los paraguayos. Cuando un profesional de alto rango como ministro o presidente de ente termina sus funciones, en un lugar público donde incluso fue formado y pasa inmediatamente a una empresa privada del mismo rubro termina poniendo en riesgo la inversión del país, ya que se da una situación de manejo de información privilegiada, y ni que decir cuando está operativa se realizó con premeditación dejando en la institución un escenario que pone en peligro su competitividad y su capacidad de enfrentar nuevas situaciones”, manifestó el legislador.

Dijo que actualmente vemos a ex ministros, presidentes de entes o directivos del BCP que pasaron al sector privado de un mismo grupo. “Esta no es una casualidad, estamos hablando de un modus operandi que con las leyes actuales se puede realizar como algo natural. Si esto no corregimos, el Estado cederá ante la presión externa y la ciudadanía terminará siendo presa de los monopolios y las especulaciones del mercado”, subrayó el legislador.

Un ejemplo que siempre se da es el caso de funcionarios públicos con información privilegiada que luego van al sector privado inmediatamente después de culminar su paso por la función pública.

El ejemplo en este caso se da con los ex ministros y titulares de entes del cartismo que actualmente son gerentes en las empresas del grupo Cartes.

Para la legisladora liberal Celeste Amarilla, es imperioso que se apruebe el documento para aplicar en todos los rubros. “Hay incluso diputados que se autodenominan asesores de ciertos gremios”, dijo.

Tabacaleras. Por otra parte, la Comisión de Cuentas y Control emitió un dictamen que recomienda aceptar la versión de la Cámara de Senadores del proyecto de ley que amplia el control de Seprelad a tabacaleras y clubes de fútbol.

Cabe recordar que la modificación que aprobó la Cámara de Diputados, puso como autoridad de aplicación al Ministerio de Industria y no a la Seprelad, para control de las empresas dedicadas a la producción o importación del tabaco, cigarrillos, vapeadores y similares. El proyecto fue aprobado sin dictámenes.

