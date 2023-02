El oficialismo sigue sin integrar comando de campaña de Peña

Al ser consultado Arnaldo Franco, quien es el jefe de campaña del oficialismo, sobre la ausencia de referentes de Fuerza Republicana en la reunión que fue liderada por Horacio Cartes, mencionó que se está trabajando de manera silenciosa y recordó que hay dos jefes de campaña. “Seguimos trabajando en silencio”, destacó y agregó que el oficialismo está organizando las actividades y se están integrando los equipos.

De esta forma existen dos comandos en el Partido Colorado, pero Franco lo llama “comando integrado” y aún no arrancó la campaña con actos populosos.

Varios referentes indicaron su preocupación por las declaraciones de Mario Abdo Benítez, ya que podría indicar que “juega a favor de la Concertación” y de los candidatos de su movimiento para los demás cargos, no así a favor de Peña para la presidencia de la República. Abdo dijo el viernes que Peña no es buen candidato por lo que pidió votar a ojos cerrados por la Lista 1 porque peor es no tener candidato.

Cartes sigue liderando el comando junto a Juan Carlos Galaverna y el jefe de campaña José Alberto Alderete. El grupo lo integran también los senadores Silvio Ovelar y Antonio Barrios; el gobernador de Paraguarí y candidato a senador Juan Carlos Baruja; los diputados Tadeo Rojas, Raúl Latorre y Juan Carlos Nano Galaverna. Así como también el apoderado Eduardo González y la dupla presidencial. La reunión de ayer tuvo lugar en la casa de Galaverna.

Así las cosas, después de varias semanas, Peña volvió a mostrarse junto a Cartes, cuando aparentemente intentaba desmarcarse de su figura, luego de que el embajador de Estados Unidos haya comunicado las sanciones que le impuso su país. Cartes sigue siendo resistido por Fuerza Republicana y aparentemente sus líderes seguirán sin compartir espacios con él. Tanto Abdo como Nicanor Duarte destacan que Fuerza Republicana tiene que mantener su identidad y no esconden las diferencias que tienen con el ex mandatario.