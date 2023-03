El mundo impone, pero también abre puertas

Hace varios gobiernos que el Paraguay mantiene en su lista de “tareas pendientes” llegar al grado de inversión. Es el sueño de muchos, pues se estima que esta calificación permitirá una entrada de capitales tan grande que cambiaría el horizonte empresarial, posibilitando financiar a bajo costo proyectos hasta hoy inviables.

El Estado no llega al grado de inversión no porque su aspecto financiero no califique, sino porque la débil institucionalidad no convence a los extranjeros. El funcionamiento y el accionar de las instituciones que deben de regular adecuadamente el mercado, garantizar una justicia rápida e imparcial, evitar abusos y asegurar una competencia leal con reglas claras, no son creíbles. La reprobación viene por el aspecto de una incapacidad de “gestión”.