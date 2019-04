El malhumor inversor golpea con fuerza a mercados de Argentina

El desplome financiero podría empeorar la combinación de recesión con inflación que sufre la nación y poner en riesgo el plan de reelección de Macri, mientras crece la figura de la ex mandataria peronista Cristina Fernández, por más que aún no dijo si participará o no en la votación. “Los inversores locales y sobre todo internacionales salieron masivamente de los acciones y bonos, haciendo añicos sus cotizaciones, y tanto el riesgo país, como los seguros contra default se disparan y parecen no tener techo”, dijo la correduría Portfolio Personal Inversiones.

El índice de riesgo del país argentino, elaborado por el banco JP. Morgan, subía 6 unidades a 956 puntos básicos, luego de superar los 1.010 puntos en la primer parte de la sesión. El referencial se ubica en sus máximos desde febrero de 2014, cuando superó las 1.100 unidades.

Los swaps de incumplimiento de crédito (CDS) de la deuda argentina acompañaban la tendencia, al cotizar a 1.208,32 puntos. “Macri viene cada vez peor (en las encuestas), Cristina viene cada vez mejor y a la vez, el mercado ha visto que la reafirmación que hizo Macri de su candidatura obtura la posibilidad de que sea otro del mismo espacio político”, dijo Gabriel Rubinstein, un consultor y ex funcionario.

El desplome era similar a un período de zozobra del año pasado, cuando Argentina tuvo que solicitar un crédito de emergencia de 56.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional para estabilizar su cuadro financiero, en el comienzo de una crisis cambiaria. Los bonos soberanos en la plaza extrabursátil local registraban una caída del 2,1% en promedio, donde se destacaba el bono Disc, nominado en dólares con una baja del 1,4%. El índice accionario S&P Merval caía 2,93%, a 28.873,73 unidades, luego de cotizar en un nivel mínimo intradiario de 28.309,75 puntos.