El León apela a la readecuación

El delantero de Cerro Porteño, Nelson Haedo, charló en Fútbol a lo Grande (1080 AM), en donde refirió acerca del presente del Ciclón en la previa de la vuelta del Apertura.

“Estamos en el fútbol moderno, hay que adecuarse con cosas que no van a lo futbolístico”, explicó el goleador, sumando acerca de la situación que se presentó por el positivo en Covid-19 en reserva: “Para eso están los protocolos y estudios, todo se hizo en su momento, ya se lo apartó y esperemos que se mejore pronto”.

Apuntando acerca de los nuevos valores que asoman, Haedo enfatizó acerca de Ronaldo Martínez: “Es un goleador nato que en cualquier momento pude explotar, son de esos que necesitan un año de explosión para consolidarse arriba, donde le tocó estar hizo goles y tiene talento suficiente para estar en Primera”.

Con respecto a Rodrigo Delvalle, el León apuntó: “Es un jugador que pinta bien, tiene buen físico, entró por Topo pero creo que los entrenadores le ven más de central, tiene un buen despliegue”.

Acerca del caso de la salida de Sergio Díaz, Haedo explicó: “Venía hablando con él, no me sorprendió pero pensé que se quedaba hasta diciembre, son de esos jugadores que podrían darnos una mano grande”, agregando: “Son de esos mita’î que de cabeza son muy maduros, que no sienten presión pero también necesitan un poco de mimo”.

El Ciclón mide hoy a Nacional a las 08:00, en La Nueva Olla en amistoso de preparación. En la vuelta del Apertura es ante Libertad el domingo 19 a las 16:00.