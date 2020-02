El intendente de CDE admite que tiene recomendados de los ediles

La versión cobró mayor fuerza cuando se viralizó una audio que se le atribuye a la directora de Codeni, Valeria Romero, hablaba de cupos de concejales mencionando Juan Ángel Núñez. Prieto negó la versión y aseguró que el audio no corresponde a la funcionaria y que habló con ella personalmente al respecto.

Dijo que no tiene porque estar hablando de Recursos Humanos con la funcionaria, además aclaró que tienen un limitante que es el presupuesto. Informó que actualmente la comuna cuenta con 1.989 funcionarios. Cuando asumió el cargo encontró 2.692 funcionario. “Hay una diferencia de mas de 700 funcionarios. En el año 2015 se llegó a tener 3.328 funcionarios”.

Defiende la necesidad de construir consenso en la Junta Municipal y que en ese contexto recibe recomendaciones para no desvincular a ciertos funcionarios. Que según asegura en su mayoría son antiguos y que si bien le gustaría sacarlo de la institución, pero que por la “paz” acepta las sugerencia de los ediles.

Empero negó que haya un acuerdo de repartir cupos de funcionarios entre concejales. Admitió que hoy se tiene más funcionarios operativos y que en algún momento se recibió sugerencia de concejales y fueron contratados. “No creo que sea un delito, así como se esta satanizando este tema. Es sabido que el gobierno se compone del ejecutivo y legislativo y que de alguna manera hay que sentarse ha hablar con los concejales para llevar adelantes proyectos. Si uno no construye consenso no va poder construir nada”, refirió.

“Me gustaría desvincular a un funcionario, me pasó, se me acerca un concejal y me dice no, haceme ese favor y que queres que haga, que harían ustedes en mi lugar. Más cambios podemos llevar adelante si tenemos más concejales en nuestra misma línea, mientras tanto estamos trabajando con lo que tenemos y hacemos lo humanamente posible”, añadió.

HIPÓCRITAS. Aseguró que los actores políticos que le críticas y se escandalizan por esta situación están siendo “hipócritas”. “Saben como se maneja esto y hacemos lo podemos con las armas que nos dieron”. Uno de los ediles que más lo cuestiona es Celso Kelembu Miranda, que incluso llegó a presentar una denuncia penal ante el Ministerio Público en su contra el pasado martes. “En nada no me afecta, creo que con esta, sumo 24 denuncias ya. Voy a juicio oral este mes. Estuve hablando con mis abogado que me dijeron para chicanear, pero les dije que, que voy a juicio gane o pierda, para demostrar a la ciudadanía todo lo que estoy vivienda y todo lo que implica llevar adelante esta administración municipal”.

Dijo grandes proyectos fueron aprobados en la Junta Municipal gracias al consenso construido hablando con los concejales. “Se nos acusa de negociar con ediles zacariistas, el único concejal que veo, además de Alejandro Zacarías que entra y sale de la casa de los Zacarías es Celso Miranda y es una persona que me estuvo denunciando y es el único que se pasa despotricando contra este gobierno, el resto yo le siento alejado al zacariismos, armando equipos”.