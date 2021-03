El grupo uruguayo NTVG prepara nuevo material para mayo

“Pudimos elegir bien las canciones, trabajarlas. Es un disco que lo empezamos a trabajar al mismo tiempo que empezó la pandemia ya con algunas canciones que tenía Emiliano. Después hice algunas otras. El proceso fue a nuestro tiempo, nos empezamos a mandar las canciones cada uno en su casa, cada uno grababa su instrumento, proponían ideas, iban y venían, después nos empezamos a juntar para luego terminarlo”, explica Diego.

La idea era grabar el disco completo en Londres o Nueva York, pero por la pandemia no fue posible y lo terminaron haciendo en una estancia en su natal Uruguay. “Terminamos grabando en un lugar que resultó ser soñado para hacerlo. Una estancia turística en el campo en Uruguay, un lugar genial, una especie de hotel boutique. Como estaba cerrado lo conseguimos para nosotros y montamos ahí un estudio, dos semanas. Conociendo esta experiencia no me gustaría grabar más en un estudio”, añade.

La difusión del nuevo álbum está previsto para el 7 de mayo y contará con 12 canciones totalmente nuevas y variadas, al estilo del grupo. “Son canciones que más bien hablan de mirar para dentro, no tanto a lo social, político sino más retrospectivo que el anterior”, señaló, agregando que contará con la participación de artistas invitados como Ricardo Mollo de Divididos y la rapera argentina Nicki Nicole, con la que ya lanzaron el videoclip Venganza, el cual toca un tema bastante delicado, el feminicidio. “Contamos con Nicki Nicole una chica que sabíamos que era una ‘mostra’ en lo que hace y se sumó a una música totalmente rockera con el estilo que ella hace e hizo un aporte decisivo y llevó la canción para otro lado. Dos generaciones bien diferentes nos unimos y estamos felices por el resultado”, indicó.

Con ganas de volver

Sobre sus visitas a Paraguay el grupo guarda gratos recuerdos. “Los extrañamos Paraguay, tenemos muchas ganas de ir a comer chipa guasu, chipa pirú, la sopa paraguaya y todas las cosas ricas que se come allá. Paraguay se extraña, pasamos muy bien. La calidez de la gente, es superamistosa, buena onda, están los amigos del grupo Kchiporros también por ahí, con quienes siempre nos tomamos unas cervecitas. Vayan preparando las chipas que ya vamos a volver”, finalizó el músico.