El goleador Sasá cristaliza su 14º doblete

El futbolista que más dobletes hizo en la historia del fútbol paraguayo es Juan Eduardo El Temible Samudio: 22 veces.

LOS CIEN. Daniel Garnero llegó el sábado a 100 partidos con Olimpia. Los últimos que tuvieron 100 partidos en Primera con el mismo club lo hicieron en el año 2015: Humberto García con General Díaz y Fernando Jubero con Guaraní.

dos de dos. Capiatá hiló su 2º triunfo de la mano de Carlos Recalde: 1-0 vs. Luqueño y 3-2 vs. Cerro. La última vez que ganó de seguido había sido el 20 y 25 de marzo pasado, en la 4ª (regularización) y 12ª fecha respectivamente, vs. Libertad y Santaní, ambos en el Erico Galeano y por el mismo marcador de 2 a 1, con Celso Ayala como DT. Capiatá lleva ante Cerro 13 partidos de local: 5 ganados, 4 perdidos y 4 empatados.

EL ÁRBITRO. El soplapito Derlis López está en el ojo de la tormenta por la polémica en el partido Guaraní vs. Libertad.

Tiene 62 partidos en Primera División, 22 en este año y 11 en este Clausura. Debutó el 10-02-2017, 0 a 0 entre Independiente CG y Gral. Díaz, en el Defensores del Chaco, 2ª fecha del Apertura 2017. Tiene 15 penales sancionados y 20 tarjetas rojas exhibidas.



las cifras

66

partidos, 9 en este Clausura y 15 goles tiene Haedo en Cerro. Debutó el 05-02-2017, Rubio Ñu 0 -Cerro 3, 1ª fecha del Aper. DT: G. Florentín.



7

clubes cambiaron de DT en el Clausura: Capiatá (dos veces), Nacional, Sol de América, Sportivo Luqueño, Deportivo Santaní, River y Cerro Porteño.