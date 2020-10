El gol que vino del banco

Los zurdos Matías Rojas y Lorenzo Melgarejo viven momentos dulces en Racing, luego del partido por Copa Libertadores que clasificó a octavos al equipo de Avellaneda con sendos goles de los paraguayos. Rojas habló con la prensa argentina, que alabó a ambos, luego de la victoria 2-1 contra el Estudiantes de Mérida de Venezuela y se refirió a su no entrada de titular. “Venía de un parate importante y lo mejor fue no jugar de arranque. Lo hablé con el técnico en la semana y lo acepté desde el comienzo. Venía de una lesión traicionera. Pero estoy muy contento por volver a jugar en esta cancha tan hermosa”, aseguró.

Con respecto al gol de tiro libre que convirtió, el volante creativo, ex Cerro Porteño, lo consideró “un lindo gol”. Sobre su dedo índice tapando su boca en el festejo, como pidiendo silencio a alguien, el jugador de la Selección Paraguaya dijo que “el festejo ya lo voy a explicar, no es el momento”. Racing fue perjudicado por el gol que marcó su rival, lo que por diferencia de goles no le permitió ser primero en su grupo, lugar que le correspondió a Nacional de Montevideo. “Salimos a jugar como siempre lo hacemos en todos los partidos. Nuestro objetivo es imponernos en los dos tiempos y vamos por un buen camino. No nos arrepentimos de nada. Cometemos errores y como esto es fútbol, todo puede pasar. Solo nos faltó hacer más goles”, completó Rojas.