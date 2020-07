El Gobierno aprobó protocolo para eventos, pero con poca asistencia

El viceministro de Atención Integral de la Salud, Juan Carlos Portillo, aclaró que la cantidad de personas permanecerá en dos docenas como máximo, de acuerdo al decreto Nº 3835. En ese sentido pidió paciencia, ya que se trata de un “paso a paso” en las medidas de contención de la pandemia del Covid-19 y por tanto no se pueden fijar fechas a futuro para determinar cuántos invitados tendrá una fiesta.

“No va a ser el Gobierno el que va a parar todo, sino que no van a tener proveedores y asistentes, porque van a estar internados o muertos. No hay forma señores, no es una cuestión de chonguismo ni amiguismo, estamos muy preocupados por la situación”, expresó durante la reunión mantenida ayer con la presidenta de Aseppe, Sonia Cáceres.

Por su parte, la directora de Promoción de la Salud, Adriana Amarilla, dijo que cuando baje la cantidad de casos confirmados de la enfermedad se podrá evaluar nuevamente la situación. “Vamos a empezar a reunirnos de a poco, esa es nuestra intención”, mencionó.

En la misma línea rechazaron también la habilitación de salones infantiles, por el riesgo que representa el Covid para los niños.

Si bien ambos médicos celebraron el “protocolo madre” elaborado por el gremio en cuanto a los cuidados y prácticas que se deben tener en cuenta en las actividades que impliquen reunión de personas, indicaron que nada será suficiente mientras el Ministerio del Interior no controle el cumplimiento de la cuarentena inteligente, especialmente en Asunción, Central y Alto Paraná, que permanecen en la fase 3, que limita las reuniones en el ámbito familiar.

Medidas. La titular de Aseppe aceptó las críticas del Ministerio de Salud hacia las intenciones del gremio, pero apeló a la comprensión. “Ellos tienen que entender que estamos en quiebra, estamos empresas 20 a 30 años y qué le vas a decir a ahora, que no puede trabajar”, lamentó.

Sobre el protocolo agregó que se incorporó una ficha de trazabilidad, que tendrá carácter de declaración jurada. Esto permitirá contar con los datos de los participantes de eventos y sus familias, en casos de contagios.