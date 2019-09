El fuego arrasó 6.000 hectáreas de bosques ancestrales en Chovoreca

“Quedé en shock al ver que no quedó nada”, relató Enrique Pebi, del pueblo ayoreo. “El fuego quemó todo lo que había. No me imaginé que iba a ser así, ya que era un bosque lleno de vegetación, donde había muchos animales. Es un lugar donde estuve cuando era más jovencito. Ahora está devastado”, lamentó.

Hasta los animales fueron afectados por las llamas. “Se han perdido más de 6.000 hectáreas de bosques, se observan cenizas de los vegetales y animales calcinados como tortugas y monos que no pudieron escapar del fuego”, dijo.

Pebi comentó que existen varias familias en aislamiento que están en riesgo en la zona. “En estos días recibimos informaciones de que existen parientes nuestros que tuvieron que huir del fuego. Alertamos a la gente que cuando lleguen a contactar con silvícolas que puedan saber tratarlos, que no se asusten por sus atuendos, flechas y lanzas, con rostros pintados y plumajes, que lleven en cuenta que cuando llevan algo en la mano como una maraca u otros objetos significa que están llegando en son de paz, que no indica ningún peligro”. El pedido es teniendo en cuenta que esto puede ocurrir tras el incendio.

Estima que serían unas 20 familias silvícolas las que están en peligro, pero en la frontera con Bolivia, en el lado paraguayo, existen otros grupos de los cuales no tienen mucha información sobre la cantidad que vive en el monte.

COMBATE. Las acciones continúan en la zona de Chovoreca. En la estancia Campo Grande se registró la tarea más intensa de la semana. El combate a los focos de calor continúa con nueve aviones, dos cazas (avión de combate) y un helicóptero.

Un total de 44 focos de calor se registran en Alto Paraguay, de los cuales 43 corresponden a Fuerte Olimpo, según los datos oficiales actualizados hasta el 24 de setiembre.

Según meteorología, para el miércoles se espera que el clima ayude a apagar los focos, ya que se pronostican tormentas eléctricas que llegarán hasta el Chaco.



Dos especies en peligro de extinción

El yaguareté y el oso hormiguero gigante, dos especies en peligro de extinción, han visto amenazada su supervivencia por los incendios registrados en el Pantanal paraguayo. Una supervivencia que antes de esos incendios estaba y está monitoreada por el equipo de cinco guardas forestales de la estación biológica Tres Gigantes de la oenegé Guyra Paraguay, a orillas del río Negro. Los guardabosques explicaron a EFE que se han detectado muertes de animales tanto por el efecto de las llamas como por la contaminación del humo, si bien reconocieron no tener datos precisos hasta la fecha. En el último mes, los guardabosques han intensificado su trabajo para tratar de localizar a los amenazados animales y han logrado una decena de registros visuales gracias a las capturas de las cámaras trampa que tienen instaladas en las inmediaciones del centro. EFE.