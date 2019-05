El FMI respalda a Hacienda para la expansión de la base tributaria

El director de la silla en el FMI que representa a Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay calificó como conveniente el enfoque de evitar excepciones de sectores que, ante el mismo hecho económico, tengan una ventaja impositiva. Consideró que este es un primer paso para la reforma fiscal y que luego se tendrá que avanzar según el consenso que se vaya logrando con la sociedad.

“Sé que hay un debate, y que ese debate está orientado a tratar de no elevar tasas impositivas, sino a expandir lo que se llama base tributaria. Eso tiene una ventaja y creo que es un objetivo importante para tratar de lograr que no haya excepciones y no haya sectores que, ante el mismo hecho económico, tengan una ventaja del orden impositivo”, expresó Lopetegui, en entrevista concedida a medios de comunicación locales.

Durante su intervención en el conversatorio “¿Cómo prepararnos para trabajar en la economía del futuro?”, desarrollado ayer en las instalaciones del Instituto del Banco Central del Paraguay (IBCP), en presencia de autoridades y miembros de la sociedad civil, recalcó que el Estado debe garantizar la calidad del gasto público.

Desafíos sociales. Agregó que la informalidad está asociada a la pobreza, por lo que insistió que es vital combatirla para lograr un ambiente de mayor igualdad, pero sin caer en el exceso regulatorio que hoy en día está perjudicando a países como Argentina.

“Para trabajar sobre la informalidad, es importante trabajar sobre educación, porque muchas veces la informalidad está asociada con pobreza y la pobreza está asociada con bajos niveles de educación. (Es importante) mejorar la educación desde niveles pre-primarios, porque es desde donde se construye”, recalcó.

Se refirió también a la necesidad de mantener un mercado laboral flexible, donde sea fácil para el empresario contratar, ya que esto ayudará a la formalización del empleo. “Con el tiempo, todos los servicios públicos que hay que dar, educativos o de infraestructura, van a requerir recursos públicos, con lo cual la transparencia en el uso de esos recursos es importante para ir generando el consenso, para que se pueda progresar en ese aspecto”, aseveró.

Otros directores del FMI mencionaron las innovaciones que se están generando en el mercado laboral y las necesidades de ajustes en los procesos de formación profesional, para lograr una inserción favorable.

Proyecto fue derivado a las comisiones

El proyecto de reforma fiscal tuvo ayer entrada oficial en el Senado y fue derivado para su dictamen a las comisiones asesoras de Legislación, Hacienda, Economía, Industria y Cuentas y Control.

La propuesta establece la vigencia de 6 impuestos: el impuesto a la renta empresarial (IRE), con una tasa del 10%; el impuesto a los dividendos y utilidades (IDU) con tasas del 8 y 15%; impuesto a la renta personal (IRP) con tasas progresivas del 8 al 10%; impuesto a la renta de no residentes (IRNR) con tasa del 15%; impuesto al valor agregado (IVA) con tasas del 5 y 10%; y el impuesto selectivo al consumo (ISC) con tasas del 1 al 50%.

La principal discusión gira en torno al ISC, ya que el sector privado rechaza la suba de los aranceles.