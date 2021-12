El filme Spider-Man trae un alivio a la taquilla mundial

En The power of the dog, la masculinidad tóxica está en el centro del filme que ha permitido un regreso triunfal al cine de la neozelandesa Jane Campion –León de Plata a la mejor dirección en Venecia–, que ha adaptado la novela homónima de Thomas Savage ambientada en un rancho de Montana (Estados Unidos) a principios del siglo XX.

Benedict Cumberbatch brilla especialmente en el reparto, junto a Kirsten Dunst y Jesse Plemons. Su principal atractivo reside en sus complejos retratos sicológicos y en una narrativa hipnótica y misteriosa. Consiguió siete nominaciones a los Globos de Oro, está arrasando en los principales premios de la crítica y apunta alto para los Oscar.

Por su parte, Nomaland, la gran vencedora de los Oscar de 2021 –Mejor Película, Mejor Dirección para la china Chloé Zhao y Mejor Actriz Protagonista para Frances McDormand– es una poética reflexión sobre la crisis del capitalismo en EEUU. Se basa en una investigación de la periodista Jessica Bruder, que se lanzó a la carretera para descubrir la penúltima estafa del sueño americano a través de los expulsados por el sistema que residen en caravanas y llevan una vida nómada.

Taquillera. Luego figura Spider-man: No way home. El regreso de Spider-Man, dos años después de Far from Home y con la pandemia de por medio, ha supuesto la vuelta de las grandes taquillas. En menos de una semana ha recaudado 600 millones de dólares, lo que la sitúa como el tercer mejor estreno internacional de la historia. Un dato positivo aunque al mismo tiempo su apabullante éxito ha hundido al resto de estrenos navideños. No Way Home es una película llena de sorpresas y apariciones estelares en la que han colaborado Disney y Sony, –enfrentados por los derechos de los superhéroes de Marvel–, lo que ha permitido la aparición de Dr Strange (Benedict Cumberbatch) junto a Spider-Man (Tom Holland), acompañado de nuevo por M. J. (Zendaya).

En Madres paralelas, la maternidad, la sororidad femenina, el azar y la memoria histórica son temas que se entrecruzan en la película más política de Pedro Almodóvar. La misma ha tenido una acogida más unánime en países como Francia o Estados Unidos que en España.

Otros filmes de la lista son: The hand of God, The Velvet underground, Promising young woman, Another Round, Noche de fuego y Titane.



Filmes destacados del año 2021

La más taquillera: Spider-Man: No way home, estrenada la semana pasada.





Le siguen: The Power of the Dog, Promising young woman; Another Round, Madres paralelas, The hand of God, The Velvet underground, Noche de fuego y Titane.