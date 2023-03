El FG analiza denunciar a Quiñónez por obstrucción a la investigación

Justamente, hace una semana atrás, un grupo de senadores, encabezado por el propio titular del Congreso Óscar Salomón, entregó a Emiliano Rolón, actual fiscal general, un dossier de todas las denuncias que remitieron al Ministerio Público, pero que quedaron cajoneadas.

“Estamos viendo la posibilidad de que el Senado presente una denuncia formal contra la ex fiscala general del Estado por presunto hecho de obstrucción”, dijo Querey.

“Están trabajando los abogados sobre las causales que podrían justificar este pedido”, alegó, y aclaró que está a cargo de “los asesores jurídicos de la bancada”, en alusión al FG.

El lunes pasado, tras la reunión de la mesa directiva y líderes de bancada de la Cámara Alta, la progresista Desirée Masi indicó que entregaron a Rolón un resumen de todas las denuncias hechas en el Senado respecto a los casos que no avanzan, y algunas que están en el Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados.

Había cuestionado que desde la Fiscalía, Quiñónez cambiaba el presupuesto que aprobaba el Congreso, a través de acciones de inconstitucionalidad ante la Corte.

Señaló que se llevaban los presupuestos de inversiones y gastos de mantenimiento a recursos humanos.

Había mencionado que también se le entregó copia, a Rolón, de los contratos de alquileres que la ex fiscala general renovó en diciembre, alegando que eran locales totalmente inservibles.

“La cantidad de nombramientos que hizo esta señora. Desde noviembre y diciembre, se puso a nombrar un montón de gente”, acusó.

Denuncias congeladas. Masi fue consultada específicamente sobre los casos que habían sido denunciados por la Cámara Alta, y que se remitieron a la Fiscalía.

“El avión iraní no se investigó nada. ¿Dónde están los celulares de Hijazi? No apareció nada. ¿Se hizo peritaje en el marco del magnicidio del fiscal (Marcelo) Pecci? Si no van a peritar celulares, que tienen que ver con un magnicidio, no sé que más hacen”, había increpado.

Además, citó el caso Smart; y lo último sobre el sicariato de Ryguasu. “Todas esas causas están en conocimiento de la Fiscalía. Deberían estar imputados y detenidos, y no ocurrió nada”, reclamó.

También, mencionó el resumen de la Comisión Antilavado; el caso Messer, y la denuncia contra algunos fiscales, entre los que citó a Lorenzo Lezcano, Osmar Legal y Liliana Alcaraz.