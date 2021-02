“El disco no fue nada fácil, pero con fe salimos a flote”

El material inédito se trata del quinto disco del cantautor, lanzado tras Salgo a cantar, presentado en el 2004; Un día de estos, del 2015; Mirando el río, del 2017; y Ellos van, del 2019. Está compuesto por 15 canciones inéditas escritas e interpretadas por Moreno, pertenecientes a distintos géneros musicales de diferentes regiones de América Latina.

En esta ocasión, le acompañan en el escenario Fernando Garbarino, en la guitarra; Juanjo Corbalán, en el arpa; su hijo, Juan Gabriel Moreno, en el clarinete y la melódica; Fabio Ortiz, en la flauta traversa; Luis Chaparro, en la percusión; y JuanPa Giménez, en el bajo.

“Este concierto tiene mucha importancia para mí, porque es un reencuentro con mi público, amigos y gente que no veo desde hace un año, además de grandes músicos que otra vez me acompañan, lo cual me enorgullece y compromete a mejorar aún más”, señala Dani, quien reside en Bolivia, al tiempo de expresar su satisfacción por volver a participar del Ciclo de Verano del Teatro Municipal.

DESAFÍOS. “Toda la producción la realicé desde Bolivia, donde grabé mi guitarra, voz y algunos instrumentos. Pero los arreglos en guitarra, arpa, vientos, percusión y teclados, así como la edición final, mezcla y masterización, fueron realizados íntegramente en los estudios de Spirit & Sound de Sergio Cuquejo”, comenta.

Por otro lado, el cantautor señala que preparar el disco fue “un gran sacrificio”, considerando las limitaciones impuestas por la pandemia. Sin embargo, las dificultades se transformaron en motivación, para el artista.

“El fallecimiento de mi madre (y) la imposibilidad de viajar de Bolivia a Paraguay durante prácticamente todo el año me motivaron más para culminar el material. Todo parecía oponerse, tenía sentimientos encontrados, hasta que tomé impulso durante el último trimestre y las cosas empezaron a fluir. No fue nada fácil este disco, pero con fe y esperanza salimos a flote, como dicen las letras de las canciones”, añade.

El repertorio incluye temas como Alondra vive, una guarania inspirada en los días de cárcel y torturas de Carmen Soler, durante la dictadura de Stroessner; El desatino, polca escrita en homenaje a presos del régimen stronista; Empujando la carreta, que posee un ritmo de rasguido doble y se trata de un tributo a las mujeres paraguayas que lucharon en la Guerra Guasu; y Lito, dedicado a los niños paraguayos que combatieron también en esa Guerra, y otros más.