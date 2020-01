El diputado Miguel Cuevas traba posible ida a prisión

El abogado Carlos Villamayor planteó recurso de reposición y apelación en subsidio. En otras palabras, con el recurso pretende que el mismo juez que dictó la resolución la revoque. En caso de rechazo, será el Tribunal de Apelación el que deberá estudiar el pedido.

El magistrado de feria le citó para esta mañana, a las 9.00, para que exponga en forma oral su recurso y también citó al fiscal para que dictamine al respecto.

El juez había citado para mañana miércoles a Cuevas, a su hijo Enzo y a su esposa Nancy Florentín para la imposición de las medidas cautelares en la causa.

El fiscal Luis Piñánez explicó que en los primeros días de febrero recién va a citarle para ejercer su derecho a la defensa.

Sin embargo, el parlamentario fue convocado en dos ocasiones por el agente fiscal Luis Piñánez a fin de prestar declaración indagatoria y en ambas oportunidades solicitó la suspensión de dichas audiencias por distintas razones, y además sus defensores retiraron copias del cuaderno de investigación fiscal para interiorizarse de la causa.

No obstante, hay jueces y hasta tribunales de Apelación que entienden que no se puede imponer medidas si antes no lo citaron a prestar indagatoria, por lo que este podría ser uno de los argumentos para el recurso.

Además, si el juez rechaza el pedido de la defensa, igual deberá elevar el expediente para que el Tribunal de Apelación de feria, estudie la solicitud que promovió el abogado de Cuevas.

Pese al recurso, donde puede suspenderse la audiencia, igual deberán presentarse el diputado Cuevas, su esposa y su hijo, porque de lo contrario, el juez podría dictar su rebeldía y orden de captura.

EL CASO. El diputado Cuevas está procesado por presunto enriquecimiento ilícito. La pena en caso de condena podría ser de hasta 10 años de cárcel.

El fiscal de la causa solicitó la prisión preventiva del legislador, pero no decretó la detención del mismo.

Será el juez de la causa, Yoan Paul López, el que estudie su pedido de prisión, pero sin la indagatoria previa y sin la detención, le da pie a la defensa para que recurra la resolución, que es lo que ahora justamente ocurrió.

El defensor Carlos Villamayor planteó el recurso.

Por otro lado, en la causa, las defensas de Nancy Florentín y Enzo Cuevas no apelaron la resolución, aunque toda la providencia fue apelada por el legislador. La única que ya tiene medidas alternativas a la prisión es la coprocesada en la causa, Griselda Beatriz Duarte de García.